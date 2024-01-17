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Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию. Об этом сообщает Journal du Dimanche.
Тодд утверждает, что однажды сотрудничество Берлина и Москвы произойдет. Историк добавил, что если Вашингтон уйдет из Европы, тогда все мировое сообщество увидит, «как над умиротворенной планетой встает солнце».
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