Гладков опроверг заход украинской ДРГ в Белгородскую область

Фото: сайт Кремля
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о прорыве украинской ДРГ на территорию Шебекинского округа минувшей ночью.
На оперативном заседании он обратился вопросом о происшествии к первому заместителю главы Шебекинского округа Андрею Ноздрачеву Ноздрачев, однако он ответил отрицательно.
Напомним, ранее сообщалось, что украинская ДРГ попыталась ворваться в Белгородскую область, выдавая себя за российских солдат. По информации СМИ, дерзкая попытка прорыва произошла около 07:00 утра 13 ноября. Украинские боевики ломились на территорию Белгородской область на автомобиле УАЗ с нарисованной буквой Z на борту. Таким образом диверсанты попытались выдать себя за российских солдат, однако, были вычислены и ликвидированы в районе города Шебекино.
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«То есть еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт», - отметил Гладков.
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Элина Позднякова