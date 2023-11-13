Новости СВО: ликвидация лучшего танкиста и где были сорваны попытки ротаций ВСУ

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Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ продолжают идти в штурмы и осуществляют попытки вылазки в составе диверсионных групп. Российские бойцы отражают атаки противника и отбрасывают боевиков от границы. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, как был ликвидирован «лучший танкист» ВСУ.
ВС РФ уничтожили группировку ВСУ под Артемовском
Воздушно-десантные войска Российской Федерации с помощью FPV-дрона уничтожили группу украинских боевиков под Артемовском, об этом сообщает Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что оператор БПЛА обнаружил грузовое авто противника и группу ВСУ, которая пыталась укрыться в одной из воронок от разрыва снарядов. Личный состав ВСУ был уничтожен точным попаданием дрона.
В Киеве раскрыли, что Россия устроила ВСУ под Купянском
Группировка «Восток» пресекла 5 попыток ротации ВСУ
Начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов сообщил, что российские бойцы из группировки «Восток» пресекли пять попыток ВСУ провести ротацию на Донецком направлении, пишет издание РИА Новости. Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить 80 украинских боевиков и семь миномётных расчётов противника.
Ликвидирован «лучший танкист Украины» Гацанюк
Пресс-служба городского совета города Погребище Винницкой области сообщила о гибели командира экипажа танка ВСУ Максима Гацанюка. По информации телеканала «Первый Харьковский», танкист был убит в селе Соколовка Запорожской области. «Лучший танкист» Гацанюк был известен своими громкими высказываниями в эфире украинского телевидения о том, что ВСУ осталось «совсем немного для победы». По некоторым данным, он был ликвидирован еще 8 ноября.
ВСУ атаковали таможенный пост Крупецкий в Курской области
Противник предпринял попытку обстрела таможенного поста Крупецкий в Курской области. ВСУ атаковали строение из 122-миллиметровой гаубицы, сообщает телеграм-канал Shot. По информации портала, целью боевиков был один из складов временного хранения таможни.
В результате ударов серьезных разрушений нет, жертв удалось избежать.
Украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z
Украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область
Российские пограничники обнаружили группу украинских диверсантов из пяти человек в районе хутора Старый Волоконовского района. ДРГ пыталась пересечь границу, однако российские пограничники пресекли попытку вылазки оружейным огнем. Противник был отброшен от границы. Среди диверсантов есть убитые и раненые, передает портал Shot.
Последние новости СВО
Активизировались бои на Соледарском направлении. ВС РФ продолжают наступление на Клещеевку. На восточных окраинах населенного пункта российским военным удалось установить контроль, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
На Херсонском направлении продолжаются бои на левом берегу Днепра. Противник попытался расширить зону контроля и зайти вглубь лесного массива, однако попал в засаду ВС РФ.
Безуспешную попытку наступления ВСУ предприняли в районе Красногоровки, однако огнем российской артиллерии были отброшены назад.
На Запорожском направлении украинские войска перешли к методичным попыткам взять инициативу на ранее занятом плацдарме в районе Токмака, пишет портал WarGonzo. Несмотря на плотный огонь российских войск, противник также стремится продвинуться в районе Ровного и Вербового, но безуспешно.
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Анастасия Крестьянова