Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал понять, что именно эта спецслужба стоит за покушением на писателя Захара Прилепина и главу луганского МВД Игоря Корнета, а также за убийствами экс-депутата Рады Ильи Кивы, военного Z-блогера Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко. Об этом пишет украинское издание «Страна».
В частности, Малюк сообщил следующие детали:
— экс-нардеп Верховной Рады Илья Кива был убит пулей калибром 9×19 мм, также был контрольный в голову;
— блогер Владлен Татарский убит бюстом, начиненным взрывчаткой. При этом, Малюк заявил, что Татарский ввел практику изнасилований украинских пленных. «Он ввел такую андеграундную, тюремную субкультуру, организовав изнасилования украинских пленных. За это он кармически ответил», - заявил Малюк.
— писатель Захар Прилепин взорвался в авто на противотанковой мине, остался жив, но «очень травмирован его таз, ноги»;
— генпрокурор ЛНР Сергей Горенко был ликвидирован в его же кабинете с помощью 800 грамм пластиковой взрывчатки, хотя официальное следствие долгое время считало, что причиной стала залетевшая в окно ракета. С помощью взрывчатки же «достали» и министра внутренних дел республики Игоря Корнета, когда тот зашел побриться. Он остался жив, но теперь имеет серьезную инвалидность.
Ранее издание «Укринформ» также сообщало, что за убийствами экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военного корреспондента Владлена Татарского, а также покушением на других украинских и российских деятелей и политиков стоит Служба безопасности Украины. По данным издания, в СБУ подтвердили то, что сейчас операции по убийству врагов киевского режима являются одним из направлений работы спецслужбы. Помимо этого, источник «Укринформа» утверждает, что СБУ на протяжении долго времени «активно работала» на Запорожском и Херсонском направлениях против гражданского населения, которых авторы материала назвали «предателями и коллаборантами».
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