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Украинское издание «Укринформ» сообщает, что за убийствами экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военного корреспондента Владлена Татарского, а также покушением на других украинских и российских деятелей и политиков стоит Служба безопасности Украины.
«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации Ильи Кивы, Владлена Татарского, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и других предателей и врагов Украины», — пишет информагентство.По данным издания, в СБУ подтвердили то, что сейчас операции по убийству врагов киевского режима являются одним из направлений работы спецслужбы. Помимо этого, источник «Укринформа» утверждает, что СБУ на протяжении долго времени «активно работала» на Запорожском и Херсонском направлениях против гражданского населения, которых авторы материала назвали «предателями и коллаборантами».
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Алина Юрчак