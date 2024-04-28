Глава СК поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону

Фото: сайт Кремля
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана специальной военной операции и его супруги в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Бастрыкин также поручил дать правовую оценку высказываниям злоумышленников. В правоохранительных органах подтвердили, что им поступила информация о конфликте граждан в Суворовском микрорайоне.
Однако в полиции не уточнили точную причину, из-за которой возник конфликт. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.
Напомним, в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону преступники избили ветерана специальной военной операции и его жен. У женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные травмы головы.
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Однако в полиции не уточнили точную причину, из-за которой возник конфликт. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.
Напомним, в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону преступники избили ветерана специальной военной операции и его жен. У женщины диагностированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у мужчины — множественные травмы головы.
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Екатерина Коршунова