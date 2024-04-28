Украинских депутатов, экс-генпрокурора и телеведущих переобъявили в розыск

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МВД России переобъявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* и Владимира Парасюка. Об этом говорится в материалах базы розыска ведомства.
В ведомстве уточнили, что Гончаренко* объявлен в повторный розыск по статье УК. Отмечается, что в розыск также были переобъявлены бывший глава Генпрокуратуры Украины Виталий Ярема, предприниматель Сеяр Куршутов, командир добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко и телеведущие Наталья Мосейчук и Янина Соколова*.
Напомним, ранее Гончаренко*, Ярема и Куршутов призывали к убийству российских политиков.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, а также другим чиновникам за проведение на Донбассе антитеррористической операции.
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*внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
Напомним, ранее Гончаренко*, Ярема и Куршутов призывали к убийству российских политиков.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, а также другим чиновникам за проведение на Донбассе антитеррористической операции.
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*внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов
Екатерина Коршунова