Госсекретарь США Рубио: Завершение конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился первый раунд переговоров России и США, посвящённых мирному урегулированию украинского конфликта. Одним из членов американской делегации был госсекретарь Марко Рубио, который сделал несколько важных заявлений по итогам встречи.