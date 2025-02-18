Госсекретарь США Рубио: Завершение конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон

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В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился первый раунд переговоров России и США, посвящённых мирному урегулированию украинского конфликта. Одним из членов американской делегации был госсекретарь Марко Рубио, который сделал несколько важных заявлений по итогам встречи.
В первую очередь он отметил, что завершение конфликта потребует взаимных уступок от всех сторон, так или иначе в нём задействованных или причастных. Политик также подчеркнул, что новый глава Белого дома Дональд Трамп настроен не только завершить вооружённое противостояние на Украине и установить «справедливый», но и не допустить возобновления конфликта через несколько лет.
Госсекретарь также добавил, что, несмотря на взаимные уступки, без которых невозможно обойтись при заключении любого соглашения по спорным вопросам, окончательные условия мирного договора должны быть «приемлемыми» для всех сторон.
По словам политика и дипломата, Россия и США договорились о восстановлении штата посольств в столицах обеих стран. Кроме того, Рубио и его российский коллега глава МИД РФ Сергей Лавров пришли к соглашению о взаимодействии и сотрудничестве двух государств в вопросах общих геополитических интересов. Вашингтон готов сотрудничать также по вопросам экономики и инвестиций, заключил госсекретарь США.
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Госсекретарь также добавил, что, несмотря на взаимные уступки, без которых невозможно обойтись при заключении любого соглашения по спорным вопросам, окончательные условия мирного договора должны быть «приемлемыми» для всех сторон.
По словам политика и дипломата, Россия и США договорились о восстановлении штата посольств в столицах обеих стран. Кроме того, Рубио и его российский коллега глава МИД РФ Сергей Лавров пришли к соглашению о взаимодействии и сотрудничестве двух государств в вопросах общих геополитических интересов. Вашингтон готов сотрудничать также по вопросам экономики и инвестиций, заключил госсекретарь США.
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Александр Бойцов