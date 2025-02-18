Начались переговоры России и США в Эр-Рияде

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В Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США при участии представителей Саудовской Аравии.
Российскую делегацию на переговорах возглавляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, также ожидается участие главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Со стороны США в диалоге участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Переговоры проходят в двустороннем формате, без участия Украины и представителей Европейского Союза.
Основные темы обсуждения включают восстановление двусторонних отношений, подготовку к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также возможные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Стоит напомнить, что процесс восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном начался с телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Тем временем, Владимир Зеленский заявил, что он не признает результаты переговоров в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что Украина не может прислушаться к каким-либо соглашениям, касающиеся её, если она не была вовлечена в процесс.
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Переговоры проходят в двустороннем формате, без участия Украины и представителей Европейского Союза.
Основные темы обсуждения включают восстановление двусторонних отношений, подготовку к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также возможные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Стоит напомнить, что процесс восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном начался с телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
Тем временем, Владимир Зеленский заявил, что он не признает результаты переговоров в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что Украина не может прислушаться к каким-либо соглашениям, касающиеся её, если она не была вовлечена в процесс.
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Элина Позднякова