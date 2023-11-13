Группировка «Восток» пресекла 5 попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

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Военнослужащие ВС РФ из группировки «Восток» пресекли пять попыток украинских военных провести ротацию на южнодонецком направлении СВО, а также уничтожили 80 военнослужащих и семь миномётных расчётов противника. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов.
«На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского», — сказал Чехов.Авиация и артиллерия нанесли удары по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады теробороны ВСУ в районах Янтарного, Угледара, Старомайорского, Шахтёрского, Водяного и Новомихайловки. В результате ВСУ потеряли свыше 80 человек (считая как убитых, так и раненых), а также две БМП, а также 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США.
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