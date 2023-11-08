Группировка «Запад» сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации противника в районе Синьковки на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск «Запад» сорваны четыре попытки проведения ротации ВСУ на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян