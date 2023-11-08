«Идут вперёд»: Эксперт Шурыгин оценил попытки ВФУ захватить правый берег Днепра

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВФУ настойчиво пытаются перебраться на левый берег Днепра и создать там плацдарм, не считаясь при этом с потерями в рядах армии. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что за ночь по местам сосредоточения на противоположном берегу Днепра сил противника российские бойцы нанесли несколько авиационных и ракетных ударов. Однако изолировать полностью украинские части на территории посёлка не удалось.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«То, что у украинских боевиков это получается и они продвигаются — говорит о проблемах, а также о том, что направление надо оценивать как опасное. Я не готов давать советы, но по крайней мере очевидно, что здесь вооруженные формирования Украины идут вперед. Будем ждать реакции наших сил», — цитирует издание слова Шурыгина.
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Диана Аванесян