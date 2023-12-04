Губернатор Воронежской области сообщил о гибели генерала Завадского в ходе СВО

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В зоне проведения специальной военной операции погиб заместитель командующего 14-го Армейского Корпуса Северного флота, генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Отмечается, что Завадский умер на боевом посту. Губернатор Воронежской области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также выразил уверенность в том, что имя Завадского навсегда сохранится на страницах истории российской славы.
Напомним, Владимир Завадский с 2018 до 2021 года командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что во время специальной военной операции в Запорожской области был убит генерал-майор Сергей Горячев, который занимал пост начальника штаба 35-й общевойсковой армии. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.
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Напомним, Владимир Завадский с 2018 до 2021 года командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Подмосковье.
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Екатерина Коршунова