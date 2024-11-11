Хинштейн: Релоканты не смогут жить за границей на доходы от имущества в РФ

Александр Хинштейн (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Релоканты, которые сдают в аренду недвижимость в России, и «поливающим свою Родину помоями», станет проблематично жить на доходы в РФ. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Он напомнил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести особый порядок для выплат гонораров и отчислений, получаемых иноагентами от использования интеллектуальной деятельности и брендов. Так, иноагенту будет необходимо открыть специальный рублёвый счёт, на который и будут зачисляться все доходы от его творчества.
По словам Хинштейна, подобные меры помогут решить проблему отключения монетизации иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах. Он уточнил, что творчество иноагентов запрещать не будут, а их песни останутся на стримингах, однако получать деньги за прослушивание они не должны.
Кроме того, релоканты, негативно высказывающиеся в адрес России, не смогут обогащаться за счет своего имущества на территории России, отметил Хинштейн.
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По словам Хинштейна, подобные меры помогут решить проблему отключения монетизации иноагентам-музыкантам на российских стриминговых сервисах. Он уточнил, что творчество иноагентов запрещать не будут, а их песни останутся на стримингах, однако получать деньги за прослушивание они не должны.
Кроме того, релоканты, негативно высказывающиеся в адрес России, не смогут обогащаться за счет своего имущества на территории России, отметил Хинштейн.
«Прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его. Иными словами — жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова