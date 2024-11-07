В Госдуме разрабатывают законопроект против иноагентов и негативно настроенных релокантов

Депутат Госдумы Вячеслав ВолодинВячеслав Володин (Фото: сайт Кремля)
Депутат Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ГД была начата работа над законопроектом, касающимся иноагентов и лиц, покинувших страну, но продолжающих высказываться негативно о России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ожидается, что обсуждение документа начнется уже на следующей неделе. По его словам, ранее проведенный опрос показал, что 93% участников поддерживают введение законодательного запрета на выплаты иноагентам по авторским и смежным правам.
Он отметил, что новый законопроект предполагает создание особого порядка для выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности.
В перечень объектов, на которые будет распространяться новый порядок, входят:
- произведения науки, литературы и искусства;
- исполнения и фонограммы;
- сообщения в радио- или телеэфирах;
- изобретения и товарные знаки.
По новому закону любые доходы от творческой деятельности иноагентов будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным. Володин добавил, что получение денежных средств другими способами будет запрещено.
«Те, кто разрушает Россию, оскорбляя её граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счёт нашей страны», — отметил депутат.
Кроме того, рассматриваются меры против лиц, не относящихся к иноагентам, но уехавших за границу и высказывающихся негативно о России. Законопроект может предусматривать ограничения на обогащение таких лиц за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории России, а также от продажи этого имущества.
Ранее стало известно, что ГД в ближайшее время рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки, баллончики для их заправки и иные потенциально опасные газосодержащие товары бытового назначения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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