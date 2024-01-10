Итальянский суд освободил участника ополчения Донбасса Бертолини

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Суд в Италии освободил арестованного за участие в ополчении Донецкой Народной Республики Алессандро Бертолини. Об этом рассказал его адвокат Массимилиано Луиджи Шалла.
29-летний Бертолини был задержан сразу по прибытии на родину. По версии следствия, он находился в зоне боевых действий с 2016 года и принимал участие в вооружённом конфликте. Адвокат предоставил доказательства неучастия своего клиента в боевых действиях. По сообщению итальянских газет, Бертолини получил два года условного срока.
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Александр Бойцов