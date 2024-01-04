Хинштейн: Указ Путина решит проблему с выдачей иностранцев за участие в СВО

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Граждан иностранных государств в некоторых странах подвергают уголовному преследованию за то, что они заключили контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации и участвовали в специальной военной операции. Благодаря новому указу президента РФ Владимира Путина эта проблема будет решена.
Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн. Напомним, ранее глава государства подписал указ, согласно которому иностранцы, заключившие контракт с Вооружёнными силами РФ, смогут стать гражданами России. Таким образом, вопрос с их выдачей и уголовным преследованием на родине будет решён.
В своём телеграм-канале парламентарий выразил полное одобрение и поддержку такому решению российского лидера. Отмечается, что данный законодательный акт также предоставляет право на получение российского гражданства иностранным гражданам, ранее уволившимся из рядов ВС РФ.
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В своём телеграм-канале парламентарий выразил полное одобрение и поддержку такому решению российского лидера. Отмечается, что данный законодательный акт также предоставляет право на получение российского гражданства иностранным гражданам, ранее уволившимся из рядов ВС РФ.
«Своих граждан Россия не выдаёт!», — подчеркнул Хинштейн.Кроме военнослужащих, ставших гражданами РФ, такое же право получают и члены их семей. Прежде контрактников из некоторых иностранных государств на родине могло ждать уголовное наказание за «наёмничество».
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Александр Бойцов