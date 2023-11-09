«Известия» показали работу САУ «Гвоздика» по опорному пункту ВСУ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Боевой расчёт САУ «Гвоздика» всегда находится под маскировкой, так как вынужден скрываться от врагов в воздухе, которыми «кишит» небо над Южнодонецком направлении. Кадры работы расчётов публикуют «Известия».
Корреспондент Кирилл Ольков рассказал, что бойцам помогает оставаться незаметными защитная сетка, в то время как от диверсантов спасает наземное укрытие.
Ежедневно артиллеристы совершают минимум по три выезда. Отмечается, что за последнюю неделю экипажу удалось поразить более десяти целей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ежедневно артиллеристы совершают минимум по три выезда. Отмечается, что за последнюю неделю экипажу удалось поразить более десяти целей.
«Украинцы выдыхаются. Мы работаем, усиливаем темп. В два раза быстрее выезжаем и в три раза точнее попадаем, набиваем руку», — цитирует издание слова командира расчёта с позывным «Башка».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян