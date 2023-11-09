На Украине раскрыли, чего больше всего боятся бойцы ВСУ

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Солдаты ВС Украины не могут укрыться от российских БПЛА «Ланцет», также не существует и эффективного средства борьбы с таким беспилотником, пишет Kyiv Independent.
«Даже если мы прячем нашу технику среди растительности, «Ланцет» издалека замечает её силуэт и пикирует на нее, как сокол», — цитирует издание слова зенитчика 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным «Голливуд».
Специалист в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт отметил, что российский «Ланцет» полностью соответствует требованиям поля боя и продолжает совершенствоваться.
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