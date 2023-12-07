Кадыров доволен командирами «Ахмата», которые взорвали вышку в Белгородской области

Фото: сайт Кремля
Бойцы батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны России взорвали вышку ретранслятора в Белгородской области, лишив тем самым противника связи. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, похвалив командиров и бойцов спецназа «Ахмат» за качественную работу.
Он подчеркнул, что при взрыве вышки ВСУ потерли возможность вызвать подкрепление. Таким образом, чеченские бойцы оперативно перехватили инициативу и уничтожили противника.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об успехах ВС РФ в районах Клещеевки, Андреевки, находящихся на фланге Артемовска. По его словам, также севернее и восточнее Клещеевки российские военные продолжают атаковать ВСУ. Им удается продвигаться вперед и закреплять позиции за железной дорогой. Кроме того, Алаудинов добавил, что бойцы российской армии также уверенно давят противника в районе Андреевки.
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«Я благодарю бойцов и, в частности, их командиров, дорогих БРАТЬЕВ - Апты Алаудинова и Рустама Агуева за грамотную организацию специальных операций, которые позволяют нам решать боевые задачи без потерь среди личного состава. Так держать!» - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова