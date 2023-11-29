Кадыров назвал дату окончания спецоперации на Украине

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскрыл, когда завершится проведение спецоперации на Украине. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он уверенно заявил о том, что Россия одержит победу над Украиной в следующем году. После освобождения ещё нескольких населённых пунктов украинским властям позволят подписать документы о капитуляции.
По мнению Кадырова, Россия имеет большие успехи на фронте и продвигается вперёд уверенными шагами, поэтому в настоящее время не стоит говорить о проведении мирных переговоров с украинской стороной.
Также глава республики добавил, что Россия намного превосходит Украину как по стратегическим показателям, так и по экономическим.
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По мнению Кадырова, Россия имеет большие успехи на фронте и продвигается вперёд уверенными шагами, поэтому в настоящее время не стоит говорить о проведении мирных переговоров с украинской стороной.
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Анастасия Чинкова