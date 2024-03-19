Картаполов: срочники не будут направляться в зону СВО

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил, что призываемые на срочную службу не будут направляться в зону специальной военной операции. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Картаполова, численные параметры призыва остаются неизменными. Он отметил, что «это константа».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России не планируется проводить дополнительную мобилизацию для выполнения задач специальной военной операции.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова