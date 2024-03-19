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ВС РФ улучшили позиции в центре села Работино на запорожской линии фронта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По словам Рогова, ожесточенные сражения продолжаются. Он добавил, что за минувшие сутки было отбито несколько атак ВСУ в селе Работино и его окрестностях.
16 марта текущего года Рогов заявил, что российская армия обладает тактическими успехами в Работино. Он также отметил, что ВС России контролируют южную часть села.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы ликвидировали под Волчанском Харьковской области базу наёмников, которые готовились совершить теракты в Белгородской области. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
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16 марта текущего года Рогов заявил, что российская армия обладает тактическими успехами в Работино. Он также отметил, что ВС России контролируют южную часть села.
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Екатерина Коршунова