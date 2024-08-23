У США остаются вопросы относительно целей и задач операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, несмотря на разъяснения, предоставленные Киевом. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх отметила, что американская сторона ссылается на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в которых речь шла о создании буферной зоны. Однако Вашингтон все еще не получил полного понимания действий ВСУ на российской территории.
Вопросы о целях и задачах ВСУ в этом регионе остаются открытыми, и Вашингтон продолжает уточнять информацию у Киева.
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
«Мы лучше понимаем происходящее, но остаются вопросы, как эти действия согласуются с общими стратегическими целями Украины на поле боя», — заявила Сингх. Она также подчеркнула, что США пока не могут подтвердить свою поддержку украинской операции в Курской области.
Вопросы о целях и задачах ВСУ в этом регионе остаются открытыми, и Вашингтон продолжает уточнять информацию у Киева.
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
Елена Перлова