Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Киев все еще не может объяснить хозяевам в США, зачем напал на Курскую область

Киев все еще не может объяснить хозяевам в США, зачем напал на Курскую область

Пентагон: США по-прежнему выясняют цели и задачи ВСУ в Курской области
23 августа 2024, 06:11

У США остаются вопросы относительно целей и задач операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, несмотря на разъяснения, предоставленные Киевом. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх отметила, что американская сторона ссылается на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, в которых речь шла о создании буферной зоны. Однако Вашингтон все еще не получил полного понимания действий ВСУ на российской территории.

«Мы лучше понимаем происходящее, но остаются вопросы, как эти действия согласуются с общими стратегическими целями Украины на поле боя», — заявила Сингх. Она также подчеркнула, что США пока не могут подтвердить свою поддержку украинской операции в Курской области.



Вопросы о целях и задачах ВСУ в этом регионе остаются открытыми, и Вашингтон продолжает уточнять информацию у Киева.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
#сша
#операции
#всу
В США заявили, что конфликт на Украине заканчивается
Экономист Сакс: конфликт на Украине вошел в заключительную и опасную фазу
23 августа 2024, 06:02

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вошел в заключительную и крайне опасную стадию. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Сакс отметил, что интенсивная переброска украинских войск привела к оголению позиций на донбасском направлении, что, по его словам, является признаком окончания конфликта. Экономист также подчеркнул, что на ситуацию влияет и политический кризис в США.

«Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью», — подчеркнул Сакс.
Он добавил, что дальнейшая эскалация может привести к непредсказуемым последствиям.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

Читайте также:

Косачев: ВСУ могут попасть под трибунал за геноцид

Тупые приказы командования ВСУ и истощение сил: русские теснят врага у Покровска

Киев проиграл? Западные эксперты прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область
#сша
#кризис
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Косачев: ВСУ могут попасть под трибунал за геноцид
Косачев: МУС сможет наказывать ВСУ за геноцид и преступления против человечности
23 августа 2024, 05:36

Фото: iStock/Sinenkiy

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что оговорка Украины при ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) о ненаказании её граждан за военные преступления не распространяется на геноцид и преступления против человечности.
По его словам, МУС сможет привлекать украинских военнослужащих к ответственности за эти деяния.

Косачев отметил, что, хотя Украина сделала оговорку, позволяющую избежать наказания за военные преступления на семь лет, это не касается более тяжких преступлений. Политик подчеркнул, что ратификация Римского статута Киевом, несмотря на все задержки, открыла возможность привлечения военно-политического руководства Украины к международной уголовной ответственности.

Он также указал на то, что ратификация Статута МУС была необходима Украине для продвижения на пути к членству в Евросоюзе, что теперь подчиняет страну юрисдикции МУС, в отличие от суверенных государств, таких как Россия, США, Китай и другие, которые не признают его власть.

Читайте также:

Киев проиграл? Западные эксперты прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область

Тупые приказы командования ВСУ и истощение сил: русские теснят врага у Покровска

Тревога в Киеве: взрыв в Черкассах и воздушная угроза в восьми областях
#сша
#россия
#военные
#задержки
#китай
#украина
#власть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев проиграл? Западные эксперты прокомментировали нападение ВСУ на Курскую область
Newsweek: нападение на Курскую область может усугубить ситуацию для Киева
23 августа 2024, 05:15

Нападение Украины на Курскую область вызвало негативные оценки на Западе. Этот шаг стал крупной авантюрой, которая не принесет желаемого мира и может создать серьезные проблемы для ВСУ.
Аналитики указывают, что действия президента Украины Владимира Зеленского, направленные на удар по Курской области, не только усиливают напряженность, но и ухудшают положение Украины на международной арене, сообщает Newsweek. Публикация подчеркивает, что постоянные попытки Зеленского добиться увеличения поставок западного оружия для ударов вглубь территории России только усугубляют текущую ситуацию.

Издание отмечает, что эти действия могут привести к ответным мерам со стороны России, что в свою очередь может негативно отразиться на позиции Украины и её международной поддержке.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

Читайте также:

Губернатор рассказал, что сейчас происходит в Брянске после атаки ВСУ

Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ

«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену
#губернатор
#оружие
#украина
#право
#Белгород
#всу
#удар
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тупые приказы командования ВСУ и истощение сил: русские теснят врага у Покровска
The Economist: ВСУ терпят поражение из-за истощения и нехватки солдат
23 августа 2024, 04:40

Российские войска продвигаются к Покровску, на фоне проблем в командовании ВСУ и истощения сил, сообщает The Economist. Анализ издания подчеркивает несколько ключевых факторов, способствующих успехам России на этом участке фронта.
Военные ВСУ отмечают, что одной из основных причин текущих трудностей является истощение и нехватка солдат. Это ведет к значительным потерям и снижению боевого духа. Армия России имеет значительное численное превосходство на Покровском направлении, примерно в четыре раза превышающее украинские силы, говорит полковник Павел Федосенко. Украинские солдаты, находясь в окопах по 30-40 дней без достаточного отдыха, часто страдают от серьезных физических последствий, включая инсульты.

Кроме численного превосходства, Россия активно использует тактику небольших пехотных атак, корректируемые авиабомбы и новые виды радиоэлектронной борьбы. Военные ВСУ также критикуют «неразумные» приказы командования, которые усугубляют ситуацию на фронте.

Украина надеется на успешное наступление в Курской области для ослабления давления на свои позиции. Однако, по данным The Economist, российские атаки на Покровском направлении не только не ослабли, но и ускорились, создавая дополнительные угрозы для ВСУ. Эксперты считают, что Россия рассматривает Покровск как ключевую стратегическую цель, что может открыть путь для дальнейшего наступления на такие важные города, как Днепропетровск и Запорожье.

Читайте также:

Губернатор рассказал, что сейчас происходит в Брянске после атаки ВСУ

Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ

«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену
#россия
#военные
#армия
#украина
#эксперты
#солдаты
#армия россии
#всу
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тревога в Киеве: взрыв в Черкассах и воздушная угроза в восьми областях
RT: тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины
23 августа 2024, 04:20

Фото: istock/Victoria Kotlyarchuk

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, предупреждение о возможной воздушной опасности затрагивает Киевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Черниговскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.
Кроме того Черкасской области был зафиксирован взрыв. Подробности происшествия и информация о возможных жертвах и разрушениях уточняются.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье в Киевской, Харьковской и еще шести областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Напомним, Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, который, по оценкам российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Основными целями атак стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога звучит ежедневно в различных регионах страны, а иногда и по всей ее территории.

Читайте также:

В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ

Губернатор рассказал, что сейчас происходит в Брянске после атаки ВСУ
#взрыв
#происшествия
#тревога
#Белгород
#всу
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антонов рассказал о судьбе вторгшихся в Курскую область нацистов
Антонов: вторгшиеся в Курскую область ВСУ будут уничтожены
23 августа 2024, 03:50

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале выразил уверенность в полном уничтожении украинских нацистов, вторгшихся в Курскую область. Антонов отметил, что события в Курской области вызывают глубокое эмоциональное воздействие на соотечественников за границей.
По его словам, российские консулы, недавно побывавшие в Солт-Лейк-Сити и Чикаго, отмечали, что главной заботой российских граждан стало беспокойство о том, как нацисты могли повторить события 1941 года и нарушить границы России. Антонов подчеркнул, что нет сомнений в полном уничтожении этих нацистов.

«Мы уверены, что они будут уничтожены, а не просто оттеснены. Но факт, что все угрозы безопасности не устранены, указывает на необходимость укрепления армии и флота, а также на необходимость коллективного внимания к защите Родины», — заявил он.

Ранее итальянский журналист выразил якобы сожаление по поводу интервью, в котором заметил нацистскую нашивку с символами СС на кепке военного ВСУ. Он отметил, что общественность возмутилась этим репортажем, что связано с влиянием «российской пропаганды».

Читайте также:

Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ

«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену

МИД РФ выявил, что ВСУ массово расстреливают мирных россиян в Курске
#Белгород
#всу
#рф
#антонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эвакуация, выплаты и дистанционка: стало известно, что творится в Курском приграничье
Президент России обсудил меры поддержки жителям приграничья
23 августа 2024, 03:20

Фото: istock/N-sky

В результате обострения ситуации в Курской области из девяти муниципальных образований было эвакуировано более 114 тысяч человек. В настоящее время в регионе функционирует 58 пунктов временного размещения, в которых находятся свыше 7 тысяч жителей. В общей сложности, из 152 тысяч человек в зоне отселения выехали 133 190, оставшись 19 376.
По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, обеспечены необходимые запасы продуктов и медикаментов. В регионе действуют 187 бригад скорой помощи, привлеченных из других областей, передает «АИФ». Для поддержки эвакуированных предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 и 15 тысяч рублей, а также рассматривается возможность автоматического назначения этих выплат без обращений граждан.

Также обсуждаются меры по восстановлению жилья. Смирнов предложил направлять денежные средства по жилищным сертификатам на ремонт или новое строительство жилья, сохраняя земельные участки в собственности. Владимир Путин поручил профильным министерствам рассмотреть этот вопрос.

Из-за сложной обстановки обучение школьников в Курской области будет организовано дистанционно. Первоначально предусмотрено, что дети, выехавшие из региона, смогут учиться в школах по месту нахождения без бюрократических проволочек. Между тем, в ночь с 21 на 22 августа была предпринята попытка атаки на Курскую АЭС, однако объект находится под контролем, и международное агентство по атомной энергии проинформировано о ситуации.

Читайте также:

Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ

«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену

МИД РФ выявил, что ВСУ массово расстреливают мирных россиян в Курске
#владимир путин
#выплаты
#аэс
#земельные участки
#меры
#Белгород
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ нанесли удар ракетой по бункеру в Сумах, где Зеленский совещался с Сырским
23 августа 2024, 03:18

Российские военные нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где ранее проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Атака была произведена по территории завода «Сумхимпром», на котором расположен стратегически важный объект.
Информация о том, находился ли в момент удара украинский лидер или командование в бункере, не уточняется.

В мае российская армия уже наносила удар по складу боеприпасов, расположенного под землей возле научно-исследовательского института. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в этих бункерах снаряжали ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

Читайте также:

Губернатор рассказал, что сейчас происходит в Брянске после атаки ВСУ

Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ

«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену
#украина
#всу
#ракеты
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор рассказал, что сейчас происходит в Брянске после атаки ВСУ
Богомаз: под Брянском стабилизировали обстановку после попытки прорыва ДРГ
23 августа 2024, 02:45

Фото: Минобороны РФ

В Брянской области удалось стабилизировать ситуацию после попытки прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ. Губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что в Климовском районе сейчас все спокойно.
Губернатор также сообщил, что в тот же вечер регион подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщает Ren.tv Всего было зафиксировано 23 беспилотных летательных аппарата, все они были сбиты, разрушений не произошло. Попытка прорыва ДРГ также была пресечена, и боевики были вынуждены вернуться обратно. В настоящее время ситуация в Климовском районе стабилизирована, меры по усилению безопасности продолжаются.

«У нас обстановка вчера была сложной. На Брянск было совершено 23 беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты. Разрушений нет», – доложил Богомаз президенту России Владимиру Путину.
Напомним, Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену

МИД РФ выявил, что ВСУ массово расстреливают мирных россиян в Курске

«Терпят крах»: в США обеспокоены из-за роковой ошибки ВСУ в Курской области
#губернатор
#регион
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф