Фото: Минобороны РФ
Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
Несмотря на ранние заявления, что США не разрешают использование оперативно-тактических ракет ATACMS для глубоких ударов по России, ситуация может измениться. Это признание связано с последними событиями, когда ВСУ использовали установки HIMARS в Курской области.
Подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области 6 августа, но их продвижение было остановлено российскими войсками. Министерство обороны РФ сообщило, что на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и значительное количество техники. Вашингтон продолжает следить за ситуацией, однако давление со стороны украинских властей для снятия ограничений на использование ATACMS возрастает.
Напомним, в сети появилось видео с колонной российских танков, атакующих противника в Курской области. Кадры наступления опубликовал телеграм-канал DONTSTOPWAR.
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Появилось видео с атакующими российскими танками в Курской области
Подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области 6 августа, но их продвижение было остановлено российскими войсками. Министерство обороны РФ сообщило, что на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и значительное количество техники. Вашингтон продолжает следить за ситуацией, однако давление со стороны украинских властей для снятия ограничений на использование ATACMS возрастает.
Напомним, в сети появилось видео с колонной российских танков, атакующих противника в Курской области. Кадры наступления опубликовал телеграм-канал DONTSTOPWAR.
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Елена Перлова