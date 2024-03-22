Кишинёв признал факт наличия молдавских наёмников на Украине

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Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый признал, что в составе «Интернационального легиона» теробороны Украины имеются молдаване. Об этом он рассказал в эфире телеканала TV8.
«Они это делают по собственной инициативе, они это делают легально, вступив в военные структуры Украины», — уточнил глава молдавского военного ведомства, добавив, что не располагает данными о численности таких людей.Отметим, что президент Молдавии Майя Санду ранее пригрозила лишением гражданства за участие в вооруженном конфликте на стороне России. Наемничество в Молдавии является уголовно наказуемым деянием.
На стороне украинской армии воюют наёмники из 50 разных государств, сообщило ранее Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в своём Telegram-канале. Как отметили в ГУР, в состав международного легиона входят военные из Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
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