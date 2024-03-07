ГУР Украины: В рядах ВСУ воюют наёмники из 50 стран мира

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На стороне украинской армии воюют наёмники из 50 разных государств, об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в своём Telegram-канале.
«Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира», — сообщили представители ведомства.
Как отметили в ГУР, в состав международного легиона входят военные из Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.
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Евгения Парфентьева