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ГУР Украины: В рядах ВСУ воюют наёмники из 50 стран мира

07 марта 2024, 11:22
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

На стороне украинской армии воюют наёмники из 50 разных государств, об этом сообщает ГУР Минобороны Украины в своём Telegram-канале.
«Сегодня годовщина создания международного легиона ГУР МО Украины. Легион объединил добровольцев из более чем 50 стран мира», — сообщили представители ведомства.

Как отметили в ГУР, в состав международного легиона входят военные из Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Дании, а также других стран Европы, Азии, Африки, Южной Америки.


Ранее американское издание The Washington Post сообщило, что иностранные наёмники на Украине участвуют в самых жестоких сражениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Кадыров рассказал о чёрном рынке в России, о котором сообщают западные СМИ
Кадыров: в России нет чёрного рынка для обмена пленных чеченцев
07 марта 2024, 11:11

Фото: Сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг информацию о якобы существующем в России чёрном рынке, на котором покупаются украинские военнопленные для дальнейшего обмена на пленных чеченцев. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Западные и украинские СМИ в последнее время активно говорят о чёрном рынке, который якобы существует в России. В качестве аргумента они приводят историю украинского бойца Вячеслава Левицкого, который сдался в плен спецназу «АХМАТ» в апреле прошлого года.

По словам Кадырова, чеченские бойцы случайно обнаружили военного спустя 10 дней после того, как его бросили его сослуживцы. У мужчины были перебиты ноги и обморожены руки. Его оперативно доставили в Грозный, где провели операцию. Однако у Левицкого началась гангрена, в результате чего ему ампутировали конечности.

Западные СМИ активно пишут о том, что военного, находящегося при смерти, якобы специально выкупили, чтобы затем обменять именно на чеченца.

Но Кадыров заявил, что после проведения всех необходимых медицинских процедур Левицкого и ещё двух пленных вернули Украине. Взамен в Россию вернулись трое военных, которые не являются уроженцами Чечни.

Также глава республики подчеркнул, что Левицкий был очень благодарен российской стороне за спасение его жизни.

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#рамзан кадыров
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#россия
#военные
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#всу
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Полянский подтвердил информацию CNN о ситуации с жителями в Часовом Яре
07 марта 2024, 10:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Американский телеканал CNN рассказал правду, опубликовав сюжет о солдатах ВСУ, которые прячутся за спинами мирных жителей в Часовом Яре, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в социальной сети X.
«У CNN появилась правдивая информация, что случается редко. Единственная надежда киевского режима продержаться в Часове Яре — американские деньги и американское оружие. Тем временем орды режима Зе (украинского президента Владимира Зеленского) используют (места проживания) мирных жителей в качестве укрытий», — заявил Полянский.

Напомним, телеканал CNN опубликовал сюжет из Часова Яра, в котором две местные жительницы рассказывают о том, что украинские военные подъезжают к их домам на военной технике и прячутся за спинами у гражданских. На просьбы уехать они не обращают внимание. При этом, как признал репортёр в конце сюжета, местные жители нормально относятся к приходу в город российских военных.

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#всу
#вс рф
#сво
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CNN подтвердил, что в 500 м от кортежа Зеленского и Мицоакиса произошёл взрыв
CNN: в 500 м от кортежа Зеленского и Мицотакиса в Одессе прогремел взрыв
07 марта 2024, 10:32

Фото: iStock/RamonCast

В Одессе, 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, произошёл взрыв. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что все присутствующие в кортеже почувствовали удар и заметили «грибовидное облако» дыма.

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил телеканалу, что Зеленский и Мицотакис не пострадали в результате происшествия.

Инцидент произошёл накануне, о чём писала греческая газета «Прото тема». Сначала сообщалось, что кортеж подвергся нападению беспилотника, затем предполагалось, что это мог быть взрыв ракеты.

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#владимир зеленский
#взрыв
#украина
#одесса
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RT показал видео уничтожения блиндажа ВСУ ударом дрона-камикадзе в Работине
Бойцы РФ уничтожили блиндаж ВСУ точным попаданием дроном-камикадзе в Работино
07 марта 2024, 09:29

Фото: istock / NatureNow

В южной части населенного пункта Работино в Запорожской области бойцы 1430-го и 70-го полков Вооруженных сил РФ уничтожили блиндаж ВС Украины точным попаданием дроном-камикадзе.
Кадры опубликовал военный корреспондент «RT на русском» Влад Андрица. Он уточнил, что в Работине успешно работает 42-я дивизия 58-й армии, которая громит врага, уничтожая его технику и бойцов. Отмечается, что операторы российских беспилотников круглые сутки определяют цели и проводят корректировку огня.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ улучшили свои позиции около Работино, и освобожденная территория постепенно увеличивается. Губернатор отметил, что на данный момент власти работают над обеспечением коммунальных функций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
#всу
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«Пробыли 55 суток в подвале»: пленный рассказал об ужасных условиях содержания в ВСУ
Пленный Бугарь: получил обморожение ног из-за ужасных условий содержания в ВСУ
07 марта 2024, 09:01

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнопленный Владимир Бугарь рассказал РИА Новости о плохих условиях содержания в ВСУ, из-за которых он получил обморожение ног.
Его подразделение привезли в шахту, в которой должно было пройти распределение. Бойцы ВСУ получили оружие и боеприпасы, после чего отправились в район Авдеевки. Остальных троих, включая Бугаря, оставили в подвале. Один из них был ранен, а у собеседника агентства было обморожение конечностей.

В общей сложности, по словам военнопленного, они пробыли в подвале 55 суток.

Бугарь рассказал, что попал в ряды ВСУ в октябре прошлого года, когда его вызвали в сельсовет и призвали зарегистрироваться. После этого его забрали, отобрав при этом все документы.

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#украина
#всу
#военные
#плен
#сво
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Военкомы в Одессе отключили призывнику свет и скрутили его рядом с электрощитком — видео
«Страна.ua»: Военкомы выманили жителя Одессы из квартиры, выключив свет
07 марта 2024, 08:21

Фото: istock / Olha Romaniuk

Сотрудники территориального центра комплектования выманили призывника, отключив ему в квартире свет. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Инцидент произошел поздним вечером 5 марта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как военкомы подошли к домовому щитку и отключили электроэнергию. Когда ничего не подозревающий украинец вышел из квартиры, двое в военной форме набросились на него и вывели из подъезда.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на украинский военкомат возбудили уголовное дело после смерти военнообязанного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#квартиры
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#инцидент
#сотрудники
#свет
#военком
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Минобороны заявило о перехвате шести беспилотников над тремя регионами России
МО РФ: силы ПВО сбили шесть БПЛА ВСУ над Брянской, Тульской и Курской областями
07 марта 2024, 07:26

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

ВСУ 6 раз с помощью беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать три российских региона за ночь. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Уточняется, что системы ПВО сбили один дрон над Курской областью, три — над Брянской и еще два — над Тульской областью.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВС РФ улучшили свои позиции около Работино, и освобожденная территория постепенно увеличивается. Губернатор отметил, что на данный момент власти работают над обеспечением коммунальных функций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дрон
#всу
#рф
#пво
#бпла
#беспилотник
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Богомаз: Два украинских дрона сбиты над Брянской областью
07 марта 2024, 06:23

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Никольский

Два украинских дрона самолётного типа сбили в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом. Пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.

Ранее власти Белгородской, Курской и Воронежской областей ввели на территориях этих регионов режим ракетной из-за опасности атак со стороны украинских БПЛА.

Не сумев добиться каких-либо заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#дрон
#бпла
#брянская область
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В США раскрыли всю правду о качестве переданных Украине «Абрамсов»
NI: Танки Abrams на Украине показали, что они ничем не лучше других боевых машин
07 марта 2024, 03:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Регулярные потери на поле боя в Украине американских танков M1 Abrams доказывают, что они ничем не лучше других аналогичных боевых машин, считает военный обозреватель американского журнала National Interest Питер Сучиу.
«Украина стала кладбищем танков, и три M1 Abrams — это лишь новые трупы на нем. Они сгорели, как и другие танки — и тысячи других танков до этого», — отметил журналист, комментируя тот факт, что Украина всего за неделю безвозвратно потеряла уже третий из переданных ей ранее «Абрамсов».

Сучиу считает, что, несмотря на пафосные заявления американских военных о решающей роли танков США в украинском конфликте, на деле M1 Abrams, как и заявлял ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, горят так же хорошо, как и любая другая бронетехника ВСУ.

Ранее стало известно об уже третьем уничтоженном американском танке Abrams в зоне специальной военной операции на Украине. Бронемашину уничтожил с первого выстрела в ходе танковой дуэли экипаж российского Т-72Б3. Вскоре Министерство обороны подтвердило эту информацию в своей ежедневной сводке. Кроме того, были опубликованы кадры попадания по американскому танку.

Слабым местом Abrams является недостаточная броневая защита башни танка, которая открыта ко всем ударам, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, данные детали известны офицерам ВС РФ, и они успешно пользуются своими знаниями в ходе борьбы с этой машиной.

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#танки
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