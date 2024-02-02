Кличко назвал число мужчин и женщин, мобилизованных в Киеве

На железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» сотрудники таможни в грузовом поезде обнаружили контейнеры с военной формой для украинских военных, который отправлялся транзитом через Китай в Польшу. Об этом сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев в рамках пресс-конференции.