Украинцам предложили простреливать колени за неподчинение военкомам

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Командир 118-й бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Стуженко предложил калечить украинцев, уклоняющихся от службы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных скоро будут ногами пинать. Надо так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так. Иначе мы не победим. Жесткая мобилизация», — заявил командир.Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак