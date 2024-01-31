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Украинцам предложили простреливать колени за неподчинение военкомам

Командир ВС Украины Стуженко предложил простреливать колени уклонистам
31 января 2024, 13:23
Фото: istock / Michele Ursi

Фото: istock / Michele Ursi

Командир 118-й бригады территориальной обороны ВСУ Анатолий Стуженко предложил калечить украинцев, уклоняющихся от службы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных скоро будут ногами пинать. Надо так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так. Иначе мы не победим. Жесткая мобилизация», — заявил командир.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.


Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал завод «Невский мазут» в Петербурге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Ошибка»: Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на помощь Германии
Do Rzeczy: Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на помощь Германии
31 января 2024, 13:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украинский лидер Владимир Зеленский крупно просчитался, понадеявшись на военную помощь Германии, об этом заявил политолог Анджей Гиль в интервью для Do Rzeczy.
«Германия в военном отношении — карлик, это даже не государство среднего размера. У них огромные проблемы, они не боеспособны. Такая поддержка со стороны немцев невозможна. Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна», — прокомментировал ситуацию Гиль.

При этом, по словам эксперта, место «киевского покровителя» также не станет занимать Варшава из-за глобальных разногласий этих стран.

В то же время, по словам депутата Государственной думы Михаила Шеремета, в российско-украинском конфликте настал переломный момент. Он напомнил, что уже сейчас западные союзники Зеленского говорят о готовности к переговорам, в надежде получить некий «кусок» и компенсировать потраченные на ВСУ средства.

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Киев заявил о поступлении первой части арестованных из-за санкций средств
31 января 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

В государственный бюджет Украины поступили первые 850 тысяч долларов из тех средств, которые были арестованы в результате введения антироссийских санкций. Об этом заявил глава фонда госимущества страны Виталий Коваль.
По словам чиновника, в указанную сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, а также средства со счетов одной из фирм, принадлежащих российскому предпринимателю и миллиардеру Олегу Дерипаске.

«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство», — написал Коваль на своей странице в социальной сети Facebook*.

Он также добавил, что более 32 миллионов гривен, а это примерно 850 тысяч долларов США, уже поступили в украинский бюджет. Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ещё в 2022 году утвердил анироссийский санкционный список, в который в числе прочих вошли Сальдо и Дерипаска.

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Украинские военные назвали самое страшное российское оружие
Business Insider: бойцы ВСУ боятся российских танков в зоне СВО
31 января 2024, 13:35

Фото: iStock/Evgeny555

Танки ВС РФ оказались самым страшным видом вооружения для ВСУ. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на опрошенных украинских военных.
«Хуже всего танки. Когда они стреляют, то этого даже не слышно. Можно услышать самолет, когда он пролетает над тобой. А если рядом танк, то тут поможет только Бог», — рассказал один из бойцов ВСУ.

Также украинские военные жалуются на дефицит боеприпасов, при этом отмечают, что у российской стороны достаточно всех видов вооружения.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс в своей статье для Foreign Affairs выступил с заявлением, что западным союзникам Киева необходимо нарастить объём своих военных поставок для ВСУ, поскольку нынешний год может стать для них тяжелым испытанием на выносливость.

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В Петербурге против беспилотника впервые применили комплекс С-400
31 января 2024, 13:13

Фото: iStock/Marina Denisenko

В Санкт-Петербурге ВС РФ впервые применили зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», чтобы сбить украинских беспилотник. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, вражеский дрон был сбит минувшей ночью около 4:20 над Колпино в Петербурге. Для этого впервые был применен зенитный ракетный комплекс «Триумф».

Напомним, беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал на территории завода «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Взрыв на Глухоозёрском шоссе произошёл в районе четырёх часов утра 31 января.

При это губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал хлопок, который слышали жители города. По его словам, ЧП произошло на промышленной площадке в Невском районе. Он подчеркнул, что во время инцидента никто не пострадал. Также не нанесен существенный вред имуществу.

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На Украине назвали неожиданную причину увольнения Залужного
Соскин: Зеленский хотел уволить Залужного из-за уничтожения Ил-76
31 января 2024, 12:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский хотел убрать главкома ВСУ Валерия Залужного из-за уничтожения российского Ил-76, на борту которого находилось украинских 65 пленных. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Почему понадобилось срочно его убирать? В связи с этим Ил-76 и гибелью 65 украинских пленных», — предположил Соскин на своем YouTube-канале.

Он считает, что украинский лидер хотел обвинить Залужного в поражении Ил-76, однако главком не согласился с подобным раскладом дел, за что Зеленский и попытался его отстранить.

Эксперт уверен, что президент Украины знал о присутствии на борту сбитого самолета украинских военнопленных. При этом расшифровка черных ящиков лишь усугубит ситуацию для украинского руководства.

Напомним, 24 января ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором находилось 65 украинских военнопленных. По последним данным, экспертиза уже установила, что Ил-76 под Белгородом сбила ракета ПВО западного производства.

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В Минобороны Нидерландов не смогли назвать точную дату поставок Киеву F-16
Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: F-16 передадут Киеву в 2024 году
31 января 2024, 11:40

Фото: iStock/KuntalSaha

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что истребители F-16 будут переданы Украине в текущем году, однако затруднилась назвать даты поставки. Об этом она сказала на встрече глав оборонных ведомств стран ЕС.
«Мы много работаем над этим, украинцы также много работают, это произойдет в этом году, я уверена, но не могу пока назвать конкретный срок или дату», — сказала Оллонгрен.

Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что западные партнеры готовы передать Киеву истребители F-16, однако для их приема и боевого применения еще не все готово. Игнат отметил, что передать истребители только ради того, чтобы они находились на украинской территории, но при этом не применялись, не является подходящим вариантом.

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В Госдуме заявили о переломном моменте украинского конфликта
Депутат Шеремет: в украинском конфликте наступил переломный момент
31 января 2024, 11:28

Фото: iStock/ffikretow

Украинский конфликт переходит на новый уровень. Так считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Мы наблюдаем переломный момент и начало новой фазы на украинском геополитическом театре боевых действий. Запад дает сигналы, что готов на торги по размену Украины в надежде на получение жирного куска для компенсации понесенных ими затрат и удовлетворения своих исторических и геополитических амбиций», - цитирует РИА Новости Шеремет.

Он считает, что западные страны не готовы к ведению продолжительной войны. Депутат пояснил, что излюбленным ими методом блицкриг. А в случае его провала они прекращают военную агрессию, и переводят противостояние на новый уровень, меняя свою политику и приоритеты.

Ранее Шеремет также сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на физическое устранение главкома ВСУ Валерия Залужного, так как видит в нем главного политического конкурента.

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Писательница Улицкая призналась, что отправляет гонорары с продажи книг в Киев
Писательница Улицкая сообщила, что гонорары с продажи её книг идут на Украину
31 января 2024, 11:10

Фото: iStock/Canetti

Писательница Людмила Улицкая призналась, что гонорары с продажи её книг идут на финансирование Украины. Об этом она рассказала в ходе беседы с пранкерами Вованом и Лексусом.
Отмечается, что они позвонили писательнице от имени главы офиса украинского президента Андрея Ермака и спросили, поступает ли доход с её книг в ВСУ. Она подтвердила эти слова, однако отказалась раскрывать детали.

Также Улицкая подчеркнула, что ей симпатичен президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, она добавила, что не особо довольна терактами в отношении патриотов России, организованных украинскими спецслужбами, но отметила, что они имеют на это полное право.

Напомним, что в ноябре прошлого года Улицкая опровергла сообщения о поддержке ВСУ. Она назвала такие заявления абсурдными.

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#книги
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Новости СВО: Силы РФ движутся на север, ВСУ используют дроны на юге
31 января 2024, 10:59

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российская армия наступает на нескольких участках фронта, ВСУ продолжают наносить удары по российским городам с использованием дронов. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где продвинулись ВС РФ, расскажет редакция «Радио 1».

Херсонское направление


ВСУ наносят удары по российским подразделениям в районе Крынок. Противник задействовал для атак подразделения операторов дронов. Об этом сообщает портал «Два майора». Вертолеты ВС РФ нанесли ответный удар по пункту дислокации ВСУ многоцелевой управляемой ракетой, расчет уничтожен.


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«Летающий хлам»: На Украине остались недовольны австралийскими истребителями F/A-18

Запорожское направление


Группировка украинских войск дважды выпустила по населенному пункту Токмак снаряды из РСЗО. Население города составляет около 30 000 тысяч человек. Российская ПВО перехватила обе ракеты. ВС РФ применили для уничтожения противника ФАБы (фугасные авиационные бомбы — прим. ред).

Купянское направление


Южнее Купянска активизировались бои у Табаевки и Крахмального. Стороны пытаются перехватить инициативу друг у друга, ни одно из войск не продвинулось.

Харьковское направление


ВС РФ поразили в Харькове немецкий ракетный комплекс Iris-T. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар по объектам Украины был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных ВС РФ.


Авдеевское направление


Юго-восточнее Авдеевки ВС РФ перешли в наступление, удалось занять участок дороги восточнее базы «Царская охота». На юге российская армия продвигается по улицам Чернышевского, Спортивной и Соборной на запад. ВСУ атакуют на юго-восточных окраинах Авдеевки, но безуспешно.

Угледарское направление


ВС РФ сумели продвинуться севернее Приютного, сообщает «WarGonzo». В результате атаки ВС РФ, ВСУ оставили позиции, занятые в ходе летне-осеннего наступления.


Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Псковской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Псковской областью

Донецкое направление


Российские военные сосредоточили усилия по штурму Новомихайловки. Кроме того, активные наступательные действия у Невельского и Первомайского. Продвижение на этих участках фронта позволят облегчить логистику штурмовых подразделений ВС РФ.

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что использует противник для нанесения ударов по российским территориям на Донецком направлении.

«Самоходная артустановка, бьющая на 70 км — это то, чего не хватает фронту для обеспечения в том числе контрбатарейной борьбы. Противник пользуется преимуществом по дальности западных артиллерийских систем. В том числе и в ходе ударов по Донецку», — написал Коц в своем телеграм-канале.


Бахмутское направление


Российские бойцы атаковали позиции ВСУ на высотах северо-западнее Клещеевки, в районе Ивановского и Богдановки. По подразделениям противника работала артиллерия ВС РФ.


Луганское направление


Несколько новых позиций удалось занять российским войскам в районе населенного пункта Белогоровка. Ожесточённые бои зафиксированы в районе Кисловки. ВСУ сдерживают оборону, обмениваясь с ВС РФ взаимными артобстрелами.

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