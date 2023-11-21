Кнутов предупредил об усилении атак ВСУ в низовье Днепра с приходом холодов

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С наступлением холодов ВСУ в низовье Днепра промерзнет почва и тогда ВСУ смогут усилить атаки на херсонском направлении. Об этом заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Он пояснил, что в настоящее время десанту ВСУ довольно сложно переправиться на левый берег Днепра.
Он пояснил, что в настоящее время противник на лодках переправляется через Днепр, ВС РФ его уничтожают, и все повторяется вновь.
При этом эксперт предполагает, что с наступлением устойчивых холодов атаки ВСУ могут усилиться, так как болотистая местность подмерзнет и тогда через нее можно будет переправлять вооружение и личный состав. Российским военным необходимо к этому подготовиться, заключил Кнутов.
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«Была попытка высадки десанта на левом берегу Днепра с целью расширения и дальнейшего продвижения к Крыму, но эта попытка провалились. Главная причина здесь в том, что российская сторона работает очень устойчиво: активны наша авиация, артиллерия», - цитирует «Лентра.ру» Кнутова.
При этом эксперт предполагает, что с наступлением устойчивых холодов атаки ВСУ могут усилиться, так как болотистая местность подмерзнет и тогда через нее можно будет переправлять вооружение и личный состав. Российским военным необходимо к этому подготовиться, заключил Кнутов.
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Элина Позднякова