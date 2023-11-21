Шойгу сообщил о колоссальных потерях ВСУ на Херсонском направлении

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Попытки Вооруженных сил Украины провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Об этом сообщил Министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.
«Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — заявил Шойгу.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация продолжается и для России главное — достигнуть в ней своих целей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак