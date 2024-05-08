Коломойскому* грозит пожизненное лишение свободы

Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
Игорю Коломойскому, который находится под стражей на Украине, было предъявлено новое обвинение — в организации заказного убийства, говорится в заявлении Службы безопасности Украины.
Отмечается, что он уже находится под стражей с 2023 года по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного мошенническим путем.
Следствие утверждает, что он причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году.
СБУ не называет имя обвиняемого, однако ранее офис генерального прокурора Украины сообщил о новом обвинении в организации заказного убийства. Коломойскому грозит пожизненное заключение, согласно информации СБУ.
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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Следствие утверждает, что он причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году.
СБУ не называет имя обвиняемого, однако ранее офис генерального прокурора Украины сообщил о новом обвинении в организации заказного убийства. Коломойскому грозит пожизненное заключение, согласно информации СБУ.
Читайте также:
Коломойскому* предъявили подозрение в заказе умышленного убийства
ТАСС: Украинские силовики предъявили новые обвинения бизнесмену Коломойскому*
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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Артем Кузьмин