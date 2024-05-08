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Украинскому олигарху Игорю Коломойскому* предъявили подозрение в заказе умышленного убийства. Об этом пишет издание «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.
Отмечается, что в августе 2003 года в Крыму четверо мужчин избили и ранили ножом юриста. Его удалось спасти. Правоохранители установили исполнителей, которые были задержаны. Теперь они утверждают, что Коломойский* был заказчиком убийства.
Правоохранители не указывают имя Коломойского*, они называют его «известным украинским олигархом». Сейчас он находится под стражей по обвинению в легализации доходов и незаконном завладении 9,2 млрд гривен «Приватбанка».
Ранее украинский бизнесмен Коломойский* подал в суд на Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*признан в России террористом и экстремистом
Дарья Осипова