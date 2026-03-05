05 марта 2026, 09:22

В Сумской области солдатам ВСУ сообщают о смерти близких перед штурмом

Фото: iStock/IherPhoto

Командование украинских вооруженных сил применяет манипуляции, чтобы мотивировать солдат перед штурмом. По информации представителя российских силовых структур, командиры сообщают бойцам ложные сведения о гибели их родственников. Об этом пишет РИА Новости.





Согласно словам собеседника, такая тактика позволяет «грязно» подталкивать военных к выполнению боевых заданий. Для предотвращения проверки информации и связи с близкими, командиры изымают у солдат мобильные телефоны.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.