Командующий ВСУ рассказал о причинах сдачи Авдеевки

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Командующий оперативно-стратегической группой «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарковский объяснил причины решения о сдаче Авдеевки.
Он заявил, что отступление было единственно правильным решением в условиях постоянных обстрелов позиций ВСУ. Еще одной причиной была названа нехватка боеприпасов. Командующий резюмировал: «Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах».
Вечером 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил об отводе войск из Авдеевки. Свое решение он объяснил планами по переходу войск к обороне. «Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах», – сказал военачальник.
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