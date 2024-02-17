Сырский объявил об отходе ВСУ из Авдеевки

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Главнокомандующий украинских вооруженных сил, генерал Александр Сырский, объявил о решении вывода подразделений ВСУ из Авдеевки и переходе к обороне.
«Исходя из текущей обстановки в районе Авдеевки... я принял решение о выводе наших войск из города и переходе к оборонительным позициям», — написал Сырский в своем Facebook*.Украинское агентство УНИАН, ссылаясь на командующего группой ВСУ «Таврия» Александра Тарнавского, сообщило, что украинские войска уже покинули Авдеевку.
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Артем Кузьмин