«Кормушки для рыб»: в Госдуме ответили на слова Зеленского о морских дронах

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал украинский флот морских дронов кормушками для рыб. Об этом он заявил в ходе беседы с РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в Чёрном море флота морских дронов.
Российский депутат отметил, что Зеленского побудило на такие заявления полное уничтожение украинского флота и отсутствие экипажей, которые могли бы управлять классическими плавательными средствами.
По словам Шеремета, новый «москитный флот» Украины больше похож на «дорогостоящие кормушки для рыб с сайта распродаж всякого барахла», чем на действительно сильное вооружение.
Также политик сообщил о судьбе этих аппаратов. Шеремет убеждён, что они понесут ту же участь, что и всё предыдущее украинское вооружение морского флота, то есть, будут уничтожены и погрузятся на дно.
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Российский депутат отметил, что Зеленского побудило на такие заявления полное уничтожение украинского флота и отсутствие экипажей, которые могли бы управлять классическими плавательными средствами.
Также политик сообщил о судьбе этих аппаратов. Шеремет убеждён, что они понесут ту же участь, что и всё предыдущее украинское вооружение морского флота, то есть, будут уничтожены и погрузятся на дно.
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Анастасия Чинкова