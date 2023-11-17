Макгрегор: ВС РФ удалось раздавить вооруженных до зубов украинцев

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Несмотря на обилие оружие, предоставленного ВСУ западными союзниками, российской армии всё равно удалось раздавить украинцев, об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X.
«Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Он также отметил, что за 1,5 года конфликта Россия стала ещё сильнее, чем была раньше.
Напомним, вчера российские войска прорвали украинскую линию обороны и вошли в Авдеевку с севера.
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