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Латвия вложит свыше €20 млн на развитие «армии дронов»

28 мая 2024, 09:31
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Глава Минобороны республики Андрис Спрудс заявил, что Латвия в текущем году вложит более 20 миллионов евро в развитие «армии дронов». Об этом информирует Delfi.
Спрудс отметил, что ещё более десяти миллионов евро предполагается выделить производителям беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации источника, в июне этого года военное ведомство намерено открыть мобильный тренировочно-испытательный полигон для дронов.

Ранее сообщалось, что Латвия готовится отправить Киеву партию дронов на один миллион евро. Точные сроки отправки вооружения не уточняются, однако, по словам премьер-министра страны Эвики Силини, это произойдёт в скором времени.



Стоит отметить, что на Западе все чаще говорят о мирных переговорах по украинскому кризису и завершении поставок оружия Киеву. Так немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что лидеры стран Запада должны осознать необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта и перестать передавать Киеву вооружение, ведь это только ухудшает ситуацию.

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Появились кадры уничтожения подразделений ВСУ на Донецком направлении
Вертолёт Ка-52М поразил подразделения ВСУ на Донецком направлении
28 мая 2024, 09:44

Российский вертолёт Ка-52М нанёс удар по украинским подразделениям на Донецком направлении. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что атака на подразделения ВСУ произошла в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Накануне Минобороны РФ таке сообщало, что расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки войск нанес удар по колонне ВСУ. Уточнялось, что колонна была уничтожена на расстоянии более 30 километров на одном из стратегически важных направлений. Цели помогла определить воздушная разведка.

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Политолог высказался о разрешении на присутствие французских военных на Украине
Политолог Мельничук: французские инструкторы уже давно находятся на Украине
28 мая 2024, 08:49

Фото: iStock/e-crow

Политолог Сергей Мельничук заявил, что разрешение на присутствие французских военных в украинских учебных центрах носит демонстративный характер. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мельничука, западные инструкторы уже долгое время находятся на Украине. Политолог отметил, что в настоящее время происходит процесс нормализации вовлеченности Североатлантического альянса в украинское противостояние.

Мельничук также напомнил об абсолютной зависимости киевского режима от Запада. Эксперт заключил, что Вашингтон использует тактику постепенного «разрешения» Киеву делать то, что он уже итак делает.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — это заявление, увеличивающее эскалацию конфликта.

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Серия штурмов ВС РФ под Донецком, улучшение позиций ВСУ на Запорожье: последние новости СВО
28 мая 2024, 08:47

Фото: iStock/zabelin

Российская армия ведет наступление на нескольких направлениях фронта. В освобожденной ранее Ивановке ВС РФ приступили к зачистке территорий от украинского гарнизона, а на Запорожском направлении ВСУ удалось стабилизировать линию обороны. О последних событиях в зоне проведения СВО читайте в материале «Радио 1».

Слобожанское направление


Активное противостояние зафиксировано на Слобожанском направлении в районе агрегатного завода в Волчанске, где противнику удалось несколько стабилизировать обстановку, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».


Купянско-Сватовское направление


ВС РФ приступили к зачистке освобождённой Ивановки, также продолжаются боевые действия в центральной части Берестового.


Северское направление


Ряд телеграм-каналов военной тематики публикуют кадры установки российского флага в Белогоровке, однако на их основании невозможно сделать вывод о продвижении российских войск в центр села.

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Бахмутское направление


ВС РФ штурмуют восточные окраины микрорайона Канал в Часове Яре, а также наступают в районе Калиновки.


Донецкое направление


Российским военным удалось продвинуться в Красногоровке. На рубеже Первомайское — Нетайлово идут бои в балке Домаха. Продолжаются бои на подступах к Яснобродовке. Также ВС РФ продвигаются к населённому пункту Сокол. В Новоалександровске – штурмовые действия российских войск внутри населённого пункта.
Серию атак ВС РФ провели в Парасковиевке.

Запорожское направление


Противнику удалось стабилизировать линию обороны на этом участке фронта. Бои в данный момент имеют преимущественно позиционный характер.

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Генерал ФСБ Кулишов: НАТО начало ядерные учения у границ РФ
28 мая 2024, 08:32

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о ядерных учениях НАТО у границ России. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Кулишова, Североатлантический альянс отрабатывает сценарии ведения боевых действий против РФ, в том числе нанесение ядерных ударов по российской территории. Он отметил, что Россия будет предпринимать адекватные меры в связи с этим.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — это заявление, увеличивающее эскалацию конфликта.

Напомним, согласно словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО. При этом высказывания западных политических деятелей об «угрозе со стороны России» — это своего рода маневр перед вступлением в открытую войну с РФ.

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Российский разведчик описал ситуацию в Часов Яре
Разведчик Дон Рос сравнил ситуацию в Часов Яре с боями за Артёмовск
28 мая 2024, 08:27

Фото: iStock/Evgeny555

Местоположение Часов Яра затрудняет продвижение для бойцов ВС РФ, поэтому бои за город станут такими же тяжёлыми, как были в Артёмовске. Об этом рассказал замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос. Его слова передаёт РИА Новости.
«Я прошел «бахмутскую мясорубку». Скажу прямо: в Часов Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение. Хоть и размером он меньше Артемовска, однако от этого не проще», — рассказал российский разведчик.

По последним данным, в Часов Яре идут уличные бои. Армия России штурмует восточную окраину города, освобождая здания в направлении канала Северский Донец — Донбасс. ВС РФ аккумулируют силы для продолжения дальнейшего движения на флангах города.

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#вс рф
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Депутат Водолацкий: иностранные наёмники уходят с первой на вторую линию обороны
28 мая 2024, 08:16

Фото: iStock/Anna_Anikina

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники и инструкторы, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, перебазируются на вторую линию обороны. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению парламентария, они осознают, что в скором времени их ждет гибель. Водолацкий отметил, что данный факт признают сдавшиеся в плен солдаты ВСУ.

В российском военном ведомстве ранее сообщили, что за период проведения специальной военной операции на Украину прибыли более тринадцати тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. По данным Минобороны России, преобладают наемники из США, Великобритании, Грузии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#наемники
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Пленный ВСУ пожаловался на отсутствие минных заграждений на границе Харьковской области
Пленный ВСУ: минных заграждений на границе Харьковской области и РФ не было
28 мая 2024, 08:03

Фото: iStock/Diy13

Минных заграждений на границе с РФ со стороны Харьковской области не было. Об этом рассказал попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий. Его слова передаёт РИА Новости.
«В тех местах, ну это можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка, туда зайти очень легко и там нет ничего серьезного. Нас привозили, нам сказали, что там уже все готово, там заминировано», — сказал пленный пограничник.

Он также добавил, что украинские военные передвигались только в одном секторе и по одному маршруту, так как считали, что вся остальная территория заминирована.

По его словам, когда они находились в селе Красное Харьковской области, их заверили, что заминированы и лес, и поля. Однако, когда бойцы ВС РФ зашли, оказалось, что никаких минных заграждений там не было.

Ильницкий также отметил, что армия России зашла там, где её совсем не ждали.

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#вс рф
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Спецслужбы РФ обнаружили крупный схрон вооружения НАТО под Артёмовском
28 мая 2024, 07:46

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Под Артёмовском сотрудники УФСБ обнаружили оружейный схрон с вооружением стран НАТО. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по ДНР, передаёт РИА Новости.
«УФСБ России по ДНР в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий в Артёмовском районе обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, изъяли 23 ручных гранаты, 25 миномётных снарядов, один швейцарский гранатомёт, 50 мин МОН, а также 1000 патронов к стрелковому оружию три самодельных взрывных устройства и тротиловые шашки.

Всё обнаруженное оружие передали в структуры Минобороны РФ. Далее его поставят на учёт.

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#минобороны рф
#оружие
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#всу
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ВС РФ нанесла точный удар по аэропорту в Запорожье
Генпрокуратура Украины: ВС РФ разрушили ударом аэропорт в Запорожье
28 мая 2024, 07:12

Фото: iStock/dzika_mrowka

Генпрокуратура Украины заявила, что армия России своим ударом разрушила терминал аэропорта в городе Запорожье, который пока находится под контролем ВСУ.
«Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — говорится в сообщении украинского ведомства в Telegram-канале.

При этом уточняется, что удар по аэропорту в Запорожье был нанесён 25 мая.

Накануне председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что при ударе по аэропорту было повреждено здание, в котором ВСУ хранили оружие и боеприпасы. Он подчеркнул, что аэропорт по назначению не использовался с момента начала СВО.

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