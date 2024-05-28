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Глава Минобороны республики Андрис Спрудс заявил, что Латвия в текущем году вложит более 20 миллионов евро в развитие «армии дронов». Об этом информирует Delfi.
Спрудс отметил, что ещё более десяти миллионов евро предполагается выделить производителям беспилотных летательных аппаратов. Согласно информации источника, в июне этого года военное ведомство намерено открыть мобильный тренировочно-испытательный полигон для дронов.
Ранее сообщалось, что Латвия готовится отправить Киеву партию дронов на один миллион евро. Точные сроки отправки вооружения не уточняются, однако, по словам премьер-министра страны Эвики Силини, это произойдёт в скором времени.
Стоит отметить, что на Западе все чаще говорят о мирных переговорах по украинскому кризису и завершении поставок оружия Киеву. Так немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что лидеры стран Запада должны осознать необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта и перестать передавать Киеву вооружение, ведь это только ухудшает ситуацию.
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Ранее сообщалось, что Латвия готовится отправить Киеву партию дронов на один миллион евро. Точные сроки отправки вооружения не уточняются, однако, по словам премьер-министра страны Эвики Силини, это произойдёт в скором времени.
Стоит отметить, что на Западе все чаще говорят о мирных переговорах по украинскому кризису и завершении поставок оружия Киеву. Так немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что лидеры стран Запада должны осознать необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта и перестать передавать Киеву вооружение, ведь это только ухудшает ситуацию.
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Екатерина Коршунова