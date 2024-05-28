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Политолог Сергей Мельничук заявил, что разрешение на присутствие французских военных в украинских учебных центрах носит демонстративный характер. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мельничука, западные инструкторы уже долгое время находятся на Украине. Политолог отметил, что в настоящее время происходит процесс нормализации вовлеченности Североатлантического альянса в украинское противостояние.
Мельничук также напомнил об абсолютной зависимости киевского режима от Запада. Эксперт заключил, что Вашингтон использует тактику постепенного «разрешения» Киеву делать то, что он уже итак делает.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — это заявление, увеличивающее эскалацию конфликта.
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Мельничук также напомнил об абсолютной зависимости киевского режима от Запада. Эксперт заключил, что Вашингтон использует тактику постепенного «разрешения» Киеву делать то, что он уже итак делает.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — это заявление, увеличивающее эскалацию конфликта.
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Екатерина Коршунова