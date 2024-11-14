Лаврентьев: разведчиков Украины в Сирии уничтожат как пособников террористов

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что сотрудники Главного управления разведки Украины в Сирии будут выявлены и устранены как соучастники террористов. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, необходимо называть вещи своими именами.
Лаврентьева пояснил, что на территории Сирии, естественно, находится российский воинский контингент. Он выразил мнение, что они будут принимать соответствующие меры и что ответ на действия не останется без реакции, при этом добавив, что ответ будет жестким.
Ранее стало известно, что украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против России.
До этого Южный окружной военный суд приговорил Магомеда-Вали Булатова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей за финансирование международной террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»*. Булатов совершил денежный перевод на кошелек организации 23 октября 2021 года.
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*запрещённая в России террористическая организация
«Те, кто помогает, вооружает радикалов из «Хайят Тахрир аш-Шам»*, это террористическая организация, которая признана ООН как таковая, я считаю, что это, безусловно, требует соответствующей, причем жесткой реакции», — подчеркнул он.
Лаврентьева пояснил, что на территории Сирии, естественно, находится российский воинский контингент. Он выразил мнение, что они будут принимать соответствующие меры и что ответ на действия не останется без реакции, при этом добавив, что ответ будет жестким.
Ранее стало известно, что украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против России.
До этого Южный окружной военный суд приговорил Магомеда-Вали Булатова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей за финансирование международной террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»*. Булатов совершил денежный перевод на кошелек организации 23 октября 2021 года.
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*запрещённая в России террористическая организация
Дарья Осипова