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Киев договаривается с «Хайят Тахрир аш-Шам»* об операциях против России

10 сентября 2024, 10:00
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против России. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık, ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что встреча сторон состоялась 18 июня этого года при усиленных мерах безопасности.

По данным издания, представители Украины предлагали террористам освободить несколько знаковых боевиков-уроженцев Чечни, в том числе воевавших в рядах ИГИЛ*, в обмен на поставку 75 беспилотников.



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*запрещённые в России террористические организации
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#сирия
Захарова высказалась об атаке БПЛА в Раменском
Захарова: атака БПЛА в Раменском вызвана ослаблением позиций Киева «на земле»
10 сентября 2024, 09:57

Фото: сайт МИД РФ

Чем слабее позиции Украины «на земле», тем сильнее у неё желание совершать террористические акты. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова после удара украинского дрона в подмосковном Раменском.
Она подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство проведёт ряд работ в международных организациях по данному вопросу.

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#мид рф
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Маск рассказал о последствиях поражения Трампа
Маск: в США больше не будет настоящих выборов, если Трамп проиграет
10 сентября 2024, 09:13

Фото: Сайт Кремля

В Соединенных Штатах Америки больше не будет настоящих выборов, если кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп проиграет. Об этом написал миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X.
Маск заявил, что публично заявляемая цель большинства лидеров Демократической партии заключается в легализации около 15 миллионов нелегальных мигрантов в кратчайшие сроки, а также в привлечении десятков миллионов новых мигрантов.

«Это бы немедленно сделало все колеблющиеся штаты глубоко синими, как это произошло в Калифорнии с амнистией 1986 года, и превратило бы Америку в постоянно однопартийное государство. Это будут последние настоящие выборы, если Трамп проиграет», — пояснил он.

В июле Маск высказал предположение, что нынешние власти Соединённых Штатов Америки стремились допустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы они могли участвовать в голосовании на президентских выборах в ноябре.

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#сша
#маск
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NZZ: Олигархию на Украине сменила постфеодальная система во главе с Зеленским
10 сентября 2024, 08:54

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Украинский лидер Владимир Зеленский поменял политический строй в своей стране. Теперь вместо олигархии на Украине царит новая феодальная система с неформальной концентрацией власти в офисе президента.
Об этом в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил украинский политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, Киев демонстрирует все признаки постфеодального уклада.

«Двор (приближённые Зеленского - прим. ред.) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми», — приводит издание слова специалиста.

По мнению эксперта, важную и практически самостоятельную роль приобрёл в этой иерархии приобрёл руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. По сути он получил власть в качестве второго человека в стране. При этом, подчёркивает Рейтерович, Зеленский вряд ли полностью контролирует своего помощника.

Авторы публикации отмечают, что неформальная концентрация власти в руках Ермака и других советников Зеленского представляет большую опасность для Украины, так как они могут оказывать теневое влияние как на судебную систему, так и на ситуацию с коррупцией в стране. Можно сделать вывод, что политическая система Киева зашла в тупик, делают вывод обозреватели NZZ.

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#власть
#двор
#опасность
#политолог
#зеленский
#киев
#украина
#офис
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Минфин США заявил об огромной проблеме в стране
Минфин США заявил о нависшей проблеме доступного жилья
10 сентября 2024, 04:45

Фото: istock/rarrarorro

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что страна столкнулась с огромной проблемой из-за нехватки доступного жилья. Об этом сообщает Bloomberg.
Йеллен подчеркнула, что американскому правительству необходимо задействовать все возможные инструменты для решения этого кризиса. Она призвала Конгресс к активным действиям по поддержке строительства нового жилья, отметив, что это критический приоритет для многих регионов США.

До этого The Financial Times сообщало, что кризис на рынке недвижимости США обострился из-за высоких ипотечных ставок, вызванных политикой Федеральной резервной системы (ФРС). Множество американцев не могут позволить себе новое жилье, а те, кто приобрел его по низким ставкам, отказываются от продаж и покупок.

Напомним, ранее в США заявили, что собираются отслеживать военные учения России и Китая, однако не усматривают в них серьёзного повода для беспокойства. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

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#сша
#кризис
#жильё
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Стало известно, когда с России снимут санкции
Дипломат Балф допустил снятие санкций с России, если они не будут работать
10 сентября 2024, 02:33

Фото: istock/Mihrzn

Великобритания готова рассмотреть возможность снятия санкций с России, если они окажутся неэффективными. Об этом сообщили в британском посольстве в Москве.
Дипломаты пояснили, что санкции могут быть отменены в случае, если будет установлено, что они больше не приносят пользы или если Россия изменит своё поведение, достигнув внешнеполитических целей, ради которых ограничения были введены. Об этом сообщает Лента.ru.

Член палаты лордов Ричард Эндрю Балф отметил, что окончательное решение по снятию санкций, вероятнее всего, будет приниматься США, а Великобритания последует за их шагами. Балф подчеркнул, что Европа идёт в этом вопросе под руководством Вашингтона.

Власти Великобритании регулярно усиливают санкционное давление на Россию. В июне Лондон присоединился к санкциям США, введённым против Московской биржи.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян дала два обоснования санкциям США в отношении российских СМИ. Об этом она заявила в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По ее словам, одна из причин – успех RT.

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#сша
#россия
#санкции
#европа
#ограничения
#великобритания
#сво
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Киев запросил выдачу депутата Дмитрука, уехавшего за границу
Украина требует от нескольких стран выдать уехавшего депутата Дмитрука
10 сентября 2024, 02:06

Фото: istock/nito100

Власти Украины обратились к нескольким странам с просьбой выдать депутата Верховной рады Артема Дмитрука, который покинул страну.
Дмитрук известен своей поддержкой канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление офиса генерального прокурора в Telegram.

Украинская сторона направила запрос на задержание и временный арест Дмитрука. По имеющимся данным, он может находиться в Лондоне.

Ранее Дмитрук заявил, что в Европе пытались похитить его семью.

Напомним, журналисты узнали о судьбе российского военного с позывным Хан, имя которого было написано на сельском доме в Курской области. Отмечается, что надпись была была оставлена в одном из покинутых домов в селе Коровяковка вблизи украинской границы. В послании указаны три позывных: Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга и Хан, рядом с которым город не указали. Над этой надписью указана дата 11 августа.

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#задержание
#украина
#церковь
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Прямо сейчас: в Брянской области отражают массированную атаку ВСУ
Богомаз: ПВО отражает массированную атаку БПЛА ВСУ в Брянской области
10 сентября 2024, 01:24

Фото: Минобороны РФ

Российские силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности!», — заявил Богомаз в своём обращении к жителям региона.
На данный момент подробности о пострадавших или разрушениях не сообщаются, но гражданам рекомендуется оставаться в безопасных местах до завершения операции.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об успешном перехвате трёх украинских беспилотников самолетного типа силами противовоздушной обороны России. По его словам, дроны были обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести какой-либо ущерб.

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#армия
#бпла
#сво
#всу
#рф
#пво
#дроны
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Страна под прицелом: как система распознавания лиц будет следить за украинцами
МВД Украины призвало ускорить принятие закона о тотальном видеонаблюдении
10 сентября 2024, 00:51

Фото: istock/charinporn thayot

Министерство внутренних дел Украины обратилось к Верховной Раде с призывом ускорить рассмотрение законопроекта о внедрении системы тотального видеонаблюдения и распознавания лиц.
Об этом сообщил министр Игорь Клименко на встрече с депутатами, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Законопроект, зарегистрированный еще в феврале, предусматривает обязательную идентификацию граждан по оцифрованным изображениям их лиц.

Во время встречи представители МВД продемонстрировали возможности новой системы видеомониторинга, предназначенной для поддержания правопорядка и предотвращения преступлений. Система позволит следить не только за передвижением граждан, но и за транспортными средствами, идентифицируя их по марке, модели, цвету и номерным знакам.

Ранее МИД Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара из-за активного обсуждения в СМИ якобы осуществлённых иранских поставок ракет России. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

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#мвд
#мид
#законопроект
#лавров
#видеонаблюдение
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Лавров обсудил с генеральным секретарем ОИС палестинский вопрос
09 сентября 2024, 23:57

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрагимом Тахой в Эр-Рияде.
В ходе встречи были рассмотрены важные региональные и международные темы, включая палестинский вопрос и положение мусульманских общин по всему миру, сообщается в заявлении ОИС, поступившем в РИА Новости.

«На встрече обсуждались вопросы, представляющие общий интерес, включая совместные усилия по решению региональных и международных проблем, в частности относительно палестинского вопроса и положения мусульманских общин в мире», — говорится в заявлении организации.
Обе стороны подчеркнули важность координации и консультаций для поддержки международных усилий по обеспечению мира и стабильности, особенно в странах-членах ОИС.

Напомним, ранее Израиль отказал президенту Палестины в посещении части его страны — сектора Газа, что подтверждает военную оккупацию анклава. Об этом сообщил советник президента Палестины министр Рияд аль-Малики.

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#сергей лавров
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#палестина
#мусульмане
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