Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование кризиса на Украине политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники РФ сольно танцуют брейк-данс. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ прошла с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определяли страну, которая станет председателем организации на предстоящий год. Последний раз Лавров принимал участие в данном заседании в декабре 2021 года.
Читайте также:
Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ
Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации
Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
Екатерина Коршунова