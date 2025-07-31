Лобовое стекло «буханки» спасло российских бойцов от дрона-камикадзе
Лобовое стекло внедорожника УАЗ, более известного как «буханка», спасло российских военных от украинского дрона-камикадзе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что беспилотник наполовину застрял в стекле, а его боевая часть отвалилась и не взорвалась.
На опубликованных каналом кадрах видно, что по лобовому стеклу пошла паутина, но дрон, к счастью, не задел сидящих в салоне бойцов.
Теперь автомобиль ждёт небольшой ремонт, а военнослужащие, отпраздновавшие второй день рождения, попросили прислать им побольше таких российских машин.
В скором времени активисты из «Народного фронта» отправят на Запорожское направление несколько автомобилей Лада «Нива» и «Газели».
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