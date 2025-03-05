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Лукашенко раскрыл, зачем на самом деле шел Евгений Пригожин на Москву

Лукашенко: глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рвался к ядерной кнопке
Евгений Пригожин (Фото: РИА Новости/Елена Копылова)

Евгений Пригожин (Фото: РИА Новости/Елена Копылова)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года пытался завладеть ядерным оружием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова из интервью американскому блогеру Марио Науфалу приводит агентство БелТА.
«Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. Я это понял в середине дня, не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти», — заявил Лукашенко.

Однако, по его словам, российские власти никаким образом власти не допустили бы подобного развития событий.

Так, Лукашенко уточнил, что во время мятежа Пригожина он сказал российскому лидеру Владимиру Путину о своей готовности отправить белорусских силовиков для помощи в защите Москвы.

Однако белорусский лидер подчеркнул, что ему удалось уговорить Пригожина, чтобы бойцы ЧВК «Вагнер» отправились на территорию Белоруссии.

«Так закончился этот конфликт», — вспомнил Лукашенко.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».

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Лукашенко относится к Зеленскому как к сыну
Лукашенко: я относился к Зеленскому как к собственному сыну
05 марта 2025, 05:18

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, он относился к Владимиру Зеленскому как к собственному сыну. Об этом он заявил американскому блогеру Марио Науфалу.
«Мне его (Зеленского) тоже жаль. Я относился к нему как к собственному сыну. У нас были очень хорошие отношения. Я посещал Украину, мы с Зеленским проводили переговоры», — сказал Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.

Президент назвал их общение с Зеленским теплыми и дружескими. Лукашенко выразил сожаление за то, что глава киевского режима пошел на поводу у радикальных националистических групп.

Ранее глава Белоруссии заявил о готовности Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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Трамп: Я без устали работаю над решением конфликта на Украине
05 марта 2025, 05:07

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам президента США Дональда Трампа, он без устали работает над урегулированием украинского конфликта. Об этом говорится в выдержках из речи американского лидера, опубликованных Белым домом.
«Я без устали работаю, чтобы завершился жестокий конфликт на Украине», — говорится в сообщении.

Выступление Трампа в Конгрессе начнется в ближайшие минуты. Ранее заявлялось о намерении американского президента рассказать всю правду на своем выступлении. Предварительно, Трамп будет говорить о дальнейшем выстраивании отношений с Владимиром Зеленским и о решении украинского кризиса.

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Лукашенко заявил о необходимости остановить войну сегодня
Лукашенко: Сегодня надо остановить войну
05 марта 2025, 04:33

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский конфликт необходимо остановить сегодня. Об этом он сказал американскому блогеру Марио Науфалу.
«Сегодня надо остановить войну», — заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.

Президент отметил, что позиция Белоруссии по данному вопросу заключается в том, чтобы не было войны, а был мир.

В ходе интервью Лукашенко высказался и о готовности президента РФ Владимира Путина перейти к переговорам по украинскому конфликту.

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#сделки
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Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине
Лукашенко: Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине
05 марта 2025, 04:23

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность Москвы начать переговоры по украинскому вопросу. Об этом Лукашенко рассказал американскому блогеру Марио Науфалу.
«Он сказал: мы за это. Мы готовы сесть за стол переговоров, чтобы обсудить Украину. Если это касается Украины, то мы говорим с украинцами», — пояснил Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.

Ранее «Радио 1» писало о провальной попытке Владимира Зеленского извиниться перед президентом США Дональдом Трампом. Рекомендации по возобновлению диалога между Украиной и Штатами давал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Глава Минфина США Бессент опроверг информацию о заключении сделки с Украиной по полезным ископаемым
Бессент: заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым не запланировано
05 марта 2025, 01:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По словам главы Минфина США Скотта Бессента, подписание соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых пока не запланировано. Об этом рассказала корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих.
«Подписание не запланировано», — пишет журналистка в соцсети X.

Ранее в СМИ появилась информация о намерении США заключить сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом должен был рассказать американский президент Дональд Трамп во время своего в Конгрессе. Напомним, что данное соглашение могло быть подписано еще 28 февраля, но после перепалки Владимира Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сделка была отменена.

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