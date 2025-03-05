Лукашенко раскрыл, зачем на самом деле шел Евгений Пригожин на Москву

Евгений Пригожин (Фото: РИА Новости/Елена Копылова)
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года пытался завладеть ядерным оружием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова из интервью американскому блогеру Марио Науфалу приводит агентство БелТА.
«Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. Я это понял в середине дня, не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти», — заявил Лукашенко.
Однако, по его словам, российские власти никаким образом власти не допустили бы подобного развития событий.
Так, Лукашенко уточнил, что во время мятежа Пригожина он сказал российскому лидеру Владимиру Путину о своей готовности отправить белорусских силовиков для помощи в защите Москвы.
Однако белорусский лидер подчеркнул, что ему удалось уговорить Пригожина, чтобы бойцы ЧВК «Вагнер» отправились на территорию Белоруссии.
«Так закончился этот конфликт», — вспомнил Лукашенко.
23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
Читайте также:
Стало известно, как работал пул Пригожина в день мятежа
Путин раскрыл, что помогло остановить военный мятеж Пригожина
Отдал Путину папку с именами коррупционеров: Выявлена связь Пригожина с чистками в МО РФ
Элина Позднякова