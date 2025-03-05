Лукашенко раскрыл, зачем на самом деле шел Евгений Пригожин на Москву

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года пытался завладеть ядерным оружием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова из интервью американскому блогеру Марио Науфалу приводит агентство БелТА.