Стало известно, как работал пул Пригожина в день мятежа

Сотрудники информационного пула основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина работали как в последний раз в дни мятежа своего начальника. Об этом рассказала глава и основатель медиахолдинга «Рустрибуна» медиаменеджер Ксения Кацман, её слова передаёт NEWS.ru.