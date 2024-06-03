Стало известно, как работал пул Пригожина в день мятежа

Фото: РИА Новости/Елена Копылова
Сотрудники информационного пула основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина работали как в последний раз в дни мятежа своего начальника. Об этом рассказала глава и основатель медиахолдинга «Рустрибуна» медиаменеджер Ксения Кацман, её слова передаёт NEWS.ru.
В то время Кацман была сотрудницей пула Пригожина. Её с коллегами называли «информационными бойцами» ЧВК «Вагнер».
Она добавила, что тогда сотрудники информационного пула Пригожина действительно не знали, последние ли это их публикации о ЧВК «Вагнер» или нет.
23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
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«23 июня прошлого года уже около 21:00 я получила сообщение от коллег: «Разминаем пальчики». Признаюсь, было тревожно. Это чувствовалось даже без обсуждений. Мы работали над информационным поводом как в последний раз», — рассказала Кацман.
Она добавила, что тогда сотрудники информационного пула Пригожина действительно не знали, последние ли это их публикации о ЧВК «Вагнер» или нет.
23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
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Элина Позднякова