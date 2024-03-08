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МАГАТЭ: Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС шаткая

08 марта 2024, 19:53
Фото: iStick/Дмитрий Ларичев

Фото: iStick/Дмитрий Ларичев

В распространенном МАГАТЭ пресс-релизе отмечается, что генеральный директор Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) неустойчивой и шаткой.
«За последние 18 месяцев крупнейшая в Европе атомная электростанция восемь раз пережила полную потерю внешнего электроснабжения, что вынудило ее полагаться на аварийные дизельные генераторы. В истории атомной энергетики это беспрецедентная ситуация и явно неустойчивая. Я по-прежнему крайне обеспокоен ядерной безопасностью и безопасностью на станции», — сказал Гросси.
Рано утром в среду, 6 марта, эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от ЗАЭС, за которым последовал звук работающего стрелкового оружия вблизи станции. ЗАЭС проинформировала команду МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по её защите от БПЛА в этом районе, при этом сама электростанция не подвергалась нападению, и не было никаких повреждений или жертв.


Встречу с президентом России Владимиром Путиным 6 марта Рафаэль Гросси назвал профессиональной и откровенной. Стороны обсудили соблюдение принципов безопасности на Запорожской атомной электростанции в дальнейшем.

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#эксперты
#меры
#магатэ
#заэс
#проверка
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Офицер НАТО возмутился уничтожению в США кассетных бомб, которые нужны ВСУ
08 марта 2024, 19:54

Фото: iStock/bbsferrari

США ликвидируют склады с кассетными и иными боеприпасами вместо того, чтобы передать их украинской армии. Об этом заявил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.
У США имеется четыре миллиона снарядов, склады с которыми активно ликвидируются. В это же время на Украине заметно не хватает боеприпасов. Однако власти не отдают их ВСУ, и непонятно почему, возмутился Табах в интервью украинскому YouTube-каналу «Да, это так».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия начнёт отступать, если США и Евросоюз не возобновят в необходимых количествах поставки вооружений. В настоящее время, по его словам, ВСУ испытывают колоссальный дефицит.

Напомним, что сенат США уже принял законопроект, предполагающий ассигнование на нужды Украины свыше 60 миллиардов долларов и иные формы поддержки. Однако в палате представителей отказываются принимать этот документ.

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#боеприпасы
#сша
#украина
#всу
#поставки
#вооружение
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Гладков: Два БПЛА ВСУ сбили на подлёте к Белгороду
08 марта 2024, 19:09

Фото: iStock/aapsky

Два украинских беспилотника самолётного типа сбили на подлёте к Белгороду, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал о случившемся Гладков.

Он также отметил, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет.

Ранее Гладков сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Рождественка Грайворонского городского. Два человека погибли, ещё один тяжело ранен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вячеслав гладков
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#всу
#сво
#пво
#бпла
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«Не исключать чего-то – не означает делать это»: Макрон об отправке войск на Украину
Макрон в очередной раз уклончиво ответил на вопрос об отправке войск на Украину
08 марта 2024, 18:28

Фото: iStock/sb2010

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь уклончиво ответил на вопрос об отправке европейских войск на Украину, в эфире BFMTV.
«Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться», — заявил Макрон.

Напомним, в конце февраля французский лидер заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. Тогда он добавил, что такое развитие событий «нельзя исключать».

Макрон также заявил, что победа России в конфликте на Украине угрожает европейской безопасности.

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#франция
#украина
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МВД РФ объявило в розыск украинского военного Родина, виновного в ударе по Лисичанску
МВД объявило в розыск виновного в ударе по Лисичанску военного ВСУ Родина
08 марта 2024, 17:53

Фото: iStock/Dzurag

МВД России объявило в розыск командира третьего дивизиона 107-й реактивной бригады ВСУ Евгения Родина, виновного в ударе по пекарне в Лисичанске. Информация следует из данных розыскной базы ведомства.
Напомним, что 3 февраля украинские войска нанесли удар по пекарне в городе Лисичанск ЛНР. В помещении в этот момент находилось большое количество людей. В результате удара погибли 28 мирных жителей, среди которых один ребёнок.

В базе уточняется, что командир ВСУ разыскивается по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что российские войска активно уничтожают образцы военной техники НАТО в зоне спецоперации, ослабляя тем самым украинскую армию.

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#мвд
#розыск
#всу
#военные
#атака
#лнр
#погибшие
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«Страна.ua»: Киевлянам начали выплачивать по 30 тысяч гривен за мобилизацию
08 марта 2024, 17:19

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Киевские власти начали выплачивать деньги мобилизованные горожанам, об этом сообщает «Страна.ua».
По информации издания, денежные выплаты уже получили 473 киевлянина, которые были мобилизованы после 1 декабря 2023 года. Сообщается, что военнослужащим выплатили по 30 тысяч гривен (примерно 71 тысяча рублей).

Как отметили в Киевской городской государственной администрации, эта денежная выплата является единоразовой. Чтобы получить её, киевлянину необходимо предоставить удостоверение личности и справку из банка, после чего на его счёт будут переведены указанные 30 тысяч гривен.

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#мобилизация
#украина
#киев
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Генерал ВСУ Кривонос: Российские укрепления видно даже из космоса
08 марта 2024, 16:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские укрепления на полях спецоперации в разы превосходя украинские, видно это даже из космоса. С таким заявлением выступил украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
«Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы», — признался Кривонос.

По словам генерала, эта проблема существует на протяжение десятилетий. Однако, командование Вооружённых сил Украины пустило ситуацию на самотёк и упустило то время, за которое укрепления можно было подправить и подготовиться к вооружённому конфликту.

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#вс рф
#всу
#сво
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На Украине задержали автобус с 34 уклонистами от мобилизации
08 марта 2024, 16:20

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине в 3 км от границы с Румынией задержали микроавтобус, в котором находились 34 уклониста, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на закарпатского журналиста Виталия Глаголу.
«По его данным (данным Глаголу - ред.), мужчины заплатили по €10 тыс., чтобы выехать за границу таким способом. Организатор тоже задержан», — пишет Telegram-канал издания.
7 марта СМИ опубликовали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок. Она обратилась к странам Европы и призвала мобилизовать всё необходимое, чтобы помочь Украине, включая новые боеприпасы и дальнобойное оружие. Глава министерства иностранных дел Германии подчеркнула, что не сделать это будет безрассудством.

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#мобилизация
#украина
#граница
#задержание
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Профессор Миршаймер: ВС РФ возьмут под контроль ещё больше территорий Украины
08 марта 2024, 16:14

Фото: iStock/zim286

Российские войска возьмут под свой контроль ещё больше украинских территорий, прежде чем власти западных государств призовут Киев пойти на мирные переговоры с Москвой. Об этом в интервью YouTube-каналу «Daniel Davis/Deep Dive» сообщил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он отметил, что в настоящее время наблюдается стремительное ухудшение ситуации на фронте, поэтому для Украины существует лишь один возможный выход – переговоры. Американским властям придётся поработать с Киевом, чтобы подтолкнуть его к мирному решению конфликта с Россией, подчеркнул Миршаймер.

Мнение западных властей о том, что дополнительные поставки вооружения Украине позволят исправить положение ВСУ является ошибочным, добавил профессор. По его словам, усиление геополитической напряжённости в регионе можно остановить только дипломатическим путём.

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#украина
#россия
#вс рф
#сша
#конфликт
#сво
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В Белгородской области два человека погибли от атаки дронов-камикадзе
08 марта 2024, 15:55

Фото: iStock/vadimrysev

Атаке трёх украинских дронов-камикадзе подверглась окраина села Рождественка Грайворонского городского округа Бегородской области. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Погибли два человека.
Третий мужчина оказался тяжело ранен. Машина скорой помощи сразу выехала к пострадавшему, но оперативная обстановка не позволяла выехать ей обратно. Раненого доставили в больницу, как только это стало возможным.

Губернатор уточнил, что от дронов пострадала техника. Оказались повреждены экскаватор и манипулятор.

Ранее 8 марта СМИ писали, что ВСУ, сбросили взрывное устройство с помощью БПЛА на сельскохозяйственное предприятие. Инцидент произошёл в посёлке Маслова Пристань Белгородской области. Пострадавших не было. От взрыва пострадало кровельное покрытие на крыше предприятия.

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#губернатор
#бпла
#всу
#взрывчатка
#белгород
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