МАГАТЭ: Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС шаткая

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В распространенном МАГАТЭ пресс-релизе отмечается, что генеральный директор Рафаэль Гросси назвал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) неустойчивой и шаткой.
«За последние 18 месяцев крупнейшая в Европе атомная электростанция восемь раз пережила полную потерю внешнего электроснабжения, что вынудило ее полагаться на аварийные дизельные генераторы. В истории атомной энергетики это беспрецедентная ситуация и явно неустойчивая. Я по-прежнему крайне обеспокоен ядерной безопасностью и безопасностью на станции», — сказал Гросси.Рано утром в среду, 6 марта, эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от ЗАЭС, за которым последовал звук работающего стрелкового оружия вблизи станции. ЗАЭС проинформировала команду МАГАТЭ, что российские войска приняли меры по её защите от БПЛА в этом районе, при этом сама электростанция не подвергалась нападению, и не было никаких повреждений или жертв.
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Сергей Калугин