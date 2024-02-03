Россия отправила МАГАТЭ разъяснения по поводу минных заграждений вокруг ЗАЭС

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Постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило в адрес секретариата Международного агентства по атомной энергии вербальную ноту по поводу минных заграждений между внутренним и внешним периметрами Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Этот своеобразный минный буферный пояс предназначен для сдерживания украинских диверсантов и препятствования их проникновению в район, непосредственно прилегающий к ЗАЭС, отмечается в документе, опубликованном на странице постпредства в социальной сети Х (бывший Twitter). Это, в частности, соответствует четвёртому из «пяти тезисов» по обеспечению ядерной и физической безопасности на ЗАЭС, озвученных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Совете безопасности ООН в мае 2023 года.
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Александр Бойцов