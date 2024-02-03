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Россия отправила МАГАТЭ разъяснения по поводу минных заграждений вокруг ЗАЭС

03 февраля 2024, 19:36
Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене направило в адрес секретариата Международного агентства по атомной энергии вербальную ноту по поводу минных заграждений между внутренним и внешним периметрами Запорожской АЭС (ЗАЭС).

В российском постпредстве отметили, что их установка не противоречит никаким нормам и рекомендациям агентства. Также работники представительства России заверили, что установленные мины не будут представлять никакой угрозы для персонала станции и находящихся там экспертов МАГАТЭ.

Этот своеобразный минный буферный пояс предназначен для сдерживания украинских диверсантов и препятствования их проникновению в район, непосредственно прилегающий к ЗАЭС, отмечается в документе, опубликованном на странице постпредства в социальной сети Х (бывший Twitter). Это, в частности, соответствует четвёртому из «пяти тезисов» по обеспечению ядерной и физической безопасности на ЗАЭС, озвученных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Совете безопасности ООН в мае 2023 года.

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Стала известна дата проведения заседания СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии
Полянский: Заседание СБ ООН из-за ударов США по Сирии и Ираку пройдёт 5 февраля
03 февраля 2024, 19:50

Фото: iStock/travelview

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия в связи с ударами США по Сирии и Ираку запросила срочное заседание Совбеза ООН. Предполагается, что оно пройдёт 5 февраля.
«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», — написал Полянский в своём Телеграм-канале.

По его словам, гайанцы, председательствующие в феврале, планируют назначить его на 16:00 5 февраля (00:00 по мск).

Ранее МИД РФ сообщил, что Россия осудила ракетные удары Соединённых Штатов по Сирии и Ираку, в связи с чем планирует добиться срочного рассмотрения сложившейся ситуации на Совбезе ООН.

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Запад планирует обязать Россию выплатить долги перед конфискацией её активов
03 февраля 2024, 19:18

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада и Япония) разрабатывают план по выпуску долговых обязательств для финансирования Украины, используя в качестве обеспечения замороженные российские зарубежные активы.
Об этом сообщает издание The Finantial Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием соответствующих документов. Предполагается, что коалиция, поддерживающая Украину, предложит Москве погасить эти долговые обязательства. Если этого не будет сделано, Запад конфискует замороженные российские суверенные активы.

По словам авторов публикации, такая мера позволит союзникам Киева решить вопрос с финансированием Украины, не ожидая решения сложных юридических вопросов, связанных с конфискацией российских активов. Использование активов в качестве залога для привлечения долга — это попытка найти компромисс между разными точками зрения, высказываемыми внутри G7 и Евросоюза, отмечается в материале.

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Новый глава ОБСЕ Борг встретился в Киеве с Зеленским и Кулебой
03 февраля 2024, 18:53

Фото: istockphoto/ricochet64

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел и торговли Мальты Ян Борг в ходе своего визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Сообщение об этом появилось в пресс-релизе ОБСЕ, опубликованном на сайте организации. Уточняется, что на протяжении всего срока председательства, полученного по праву ротации, Мальта планирует уделять всё внимание срочной необходимости положить конец украинскому конфликту. В то же время страна собирается находить возможности для помощи Украине и её народу.

Борг также добавил, что ОБСЕ и он лично будут продолжать оказывать Украине поддержку в решении разнообразных и беспрецедентных проблем, с которыми стране пришлось столкнуться в ходе этого противостояния с Россией.

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Премьер Ирака ас-Судани объявил в стране всеобщий траур по жертвам ударов США
03 февраля 2024, 18:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани в субботу, 3 февраля, объявил в стране трёхдневный общенациональный траур. Он будет посвящён памяти жертв американского авиаудара по западным провинциям.
В ночь на субботу авиация ВВС США нанесла удары по западу Ирака и востоку Сирии, напоминает пресс-служба главы иракского правительства. Это стало ответом на атаку неизвестного беспилотника на американскую военную базу в Иордании. В результате авиаудара в районах Акашат и Эль-Каим на западе провинции Анбар погибли 16 человек, в том числе мирные жители. Ещё 25 получили ранения.

Траур будет объявлен во всех государственных ведомствах и учреждениях сроком на три дня. Он будет посвящён погибшим в результате американских бомбардировок иракских военнослужащих и мирных граждан страны.

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МИД РФ добивается рассмотрения ситуации на Ближнем Востоке по линии Совбеза ООН
03 февраля 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Россия решительно осуждает ничем не оправданный акт американо-британской агрессии против суверенных государств Ирака и Сирии. Москва намерена добиваться срочного рассмотрения ситуации на Ближнем Востоке на заседании Совета безопасности ООН.
Об этом заявило министерство иностранных дел РФ. В сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, указано, что Вашингтон, чувствуя полную безнаказанность, в очередной раз сеет хаос и разрушение в ближневосточном регионе. Самый мощный с 2023 года авиаудар подаётся американским президентом Байденом как акт возмездия за атаку неустановленного беспилотника на военную базу в Иордании. Такая агрессия не имеет оправданий, также подчёркивается в сообщении МИД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала удары США по объектам в Сирии и Ираке, назвав их «миропорядком, основанным на правилах». Она напомнила, что Вашингтон утверждал, будто согласовывал нанесение ударов с Багдадом, что было решительно опровергнуто иракской стороной. Временному поверенному США в Багдаде была вручена нота протеста по поводу американских авиаударов.

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В Госдуме прокомментировали план Киева о демилитаризованной зоне до Москвы
Депутат Чепа: план Киева о демилитаризованной зоне до Москвы нереализуем
03 февраля 2024, 16:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал оторванным от реальности заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».
По словам Чепы, к таким очевидным глупостям нужно относиться соответствующе. По его словам, у него складывается ощущение, будто Данилов не понимает деталей происходящей ситуации.

Также депутат добавил, что не может понять, на кого своим заявлением на Западе хотел повлиять Данилов.

Ранее, в эфире «Украинского радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга. Такое заявление сделано на фоне сильных провалов украинской армии.

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Финский премьер Орпо: страна не намерена открывать границы с Россией
03 февраля 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финляндия не планирует открывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
В интервью финскому телеканалу Yle он указал, что финское правительство отдаёт себе отчёт, что по ту сторону восточной границы находятся люди, целью которых является нелегальный въезд на территорию Финляндии. Очевидно, что в таких условиях невозможно отменить решение о закрытии финско-российской границы.

Кроме того, по мнению Орпо, пока границы закрыты, необходимо разработать способы предотвращения пересечения людьми границы. Приграничные контрольно-пропускные пункты были закрыты по решению финского правительства до 11 февраля. Новое решение по этому вопросу должно быть озвучено на заседании кабинета министров 8 февраля.

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#граница
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В Госдуме предложили увеличить штрафы за неподчинение сотрудникам ГИБДД
03 февраля 2024, 16:13

Фото: iStock/z1b

В Госдуме предложили увеличить штрафы за неподчинение сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщается в электронной базе ведомства.
Отмечается, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. Согласно документу, планируется повышение размера штрафа от диапазона с пятисот до восьмисот рублей, до диапазона от семи до десяти тысяч рублей.

Кроме того, предполагается повышенная ответственность в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев за повторное невыполнение требования сотрудника ГИБДД.

В Думе отметили, что законопроект разработан с целью повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог России.

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#законопроект
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Сенатор Круз обвинил Байдена в «помощи Путину» из-за запрета на экспорт СПГ
03 февраля 2024, 15:19

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден утвердил запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз назвал это решение «помощью Путину».
В интервью телеканалу Fox News политик объяснил, приостановка заключения новых контрактов на экспорт СПГ, о которой объявил американский президент, означает только то, что страны Европы теперь будут покупать его у России, а не у Штатов. Вот именно это Круз и назвал «субсидией Путину от Джо Байдена».

По мнению сенатора, такое решение Байдена в очередной раз говорит о его слабости на посту руководителя страны. Этот шаг лишает американцев рабочих мест и помогает Путину, ещё раз подчеркнул Круз. Это мнение также разделяет его однопартиец, спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он назвал данное решение возмутительным и подчеркнул, что Байден «усиливает Россию» и толкает Европу к зависимости от неё.

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