Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Притворившись президентом Украины Владимиром Зеленским пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с музыкантом Андреем Макаревичем*. В ходе пранка артист заявил, что готов выступить в Киеве «в первый же день победы Украины» и, возможно, предоставить поддержку ВСУ в будущем.
Макаревич* выразил понимание того, что для многих украинцев он — российский артист, поющий на русском языке, и если это вызовет негативные эмоции, он это понимает. Он также заявил, что в случае приглашения с радостью выступит в первый день победы Украины.
На вопрос пранкеров о готовности помогать ВСУ, Макаревич* ответил, что ранее помогал только пострадавшим, но возможно, в будущем, он сотрудничал бы и с армией Киева. Он выразил желание победы Украине и пожелал ей выдержки и победы.
Макаревич* также выразил мнение, что в России почти не осталось «думающих» людей, и поэтому он не планирует возвращаться. В сентябре 2022 года он был включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению министерства юстиции России.
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* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.
На вопрос пранкеров о готовности помогать ВСУ, Макаревич* ответил, что ранее помогал только пострадавшим, но возможно, в будущем, он сотрудничал бы и с армией Киева. Он выразил желание победы Украине и пожелал ей выдержки и победы.
Макаревич* также выразил мнение, что в России почти не осталось «думающих» людей, и поэтому он не планирует возвращаться. В сентябре 2022 года он был включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению министерства юстиции России.
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* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.
Артем Кузьмин