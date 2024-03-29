«Развонялись»: Макаревич* впервые высказался о теракте в «Крокусе»

Фото: istockphoto / Sonate
Иноагент Макаревич* спустя семь дней высказался о теракте в «Крокусе» в своем личном телеграм-канале.
70-летний рок-музыкант Андрей Макаревич*, основатель рок-группы «Машина времени», высказался о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Макаревич* также отметил, что сочувствует всем жителям России, которые находятся там, где они находятся.
Напомним, что 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в помещение концертного зала и начали растреливать зрителей, которые пришли на концерт музыкальной группы «Пикник». Спустя некоторое время они подожгли здание и пытались скрыться. Их задержали.
* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.
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«Тут некоторые блюстители новой нравственности развонялись в сети - как это Макаревич не прокомментировал события в Крокусе? Не сочувствует. Во-первых, публичное выравнивание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь-помоги. А трындеть не надо. Во-вторых – конечно сочувствую. И жертвам трагедии в Крокусе», - написал в телеграм-канале музыкант.
«Но вот тут уж точно помочь не могу. Ваш выбор», — говорится в публикации.
Напомним, что 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в помещение концертного зала и начали растреливать зрителей, которые пришли на концерт музыкальной группы «Пикник». Спустя некоторое время они подожгли здание и пытались скрыться. Их задержали.
* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.
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Дана Игумнова